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Политика13 сентября 2022 6:18

Минобороны России продемонстрировало бреющий полет Ми-35 на Изюмском направлении

Во время боевой работы экипаж ударного вертолета уничтожил колонну противника
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Ежесуточно офицеры совершают свыше пяти боевых вылетов,

Ежесуточно офицеры совершают свыше пяти боевых вылетов,

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 на Донбассе. Майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа выполняют боевые задачи: авиационной поддержкой действий мотострелковых подразделений группировки войск срывают контрнаступления формирований киевского режима на Изюмском направлении.

«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», - комментируют кадры в Минобороны России.

Отметим, что вертолет способен заметить и уничтожить едва теплый двигатель боевой машины за несколько километров.

Ежесуточно офицеры совершают свыше пяти боевых вылетов, как днем, так и в ночное время суток.

В военно ведомстве отметили, что действия экипажей Ми-35 на этом направлении сорвали несколько атак противника. Он так и не дошел до оборонительных позицией союзных войск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В военном ведомстве также продемонстрировали кадры боевой работы расчетов мощных самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.

- Калибр позволяет пробить бетонную стену толщиной до 3 метров, но работаем и по пехоте, - рассказал журналистам командир орудия Максим.

В Минобороны России отметили, что самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.

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