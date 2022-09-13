Минобороны России продемонстрировало бреющий полет Ми-35 на Изюмском направлении

Ежесуточно офицеры совершают свыше пяти боевых вылетов,

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-35 на Донбассе. Майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа ударного вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа выполняют боевые задачи: авиационной поддержкой действий мотострелковых подразделений группировки войск срывают контрнаступления формирований киевского режима на Изюмском направлении.

«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», - комментируют кадры в Минобороны России.

Отметим, что вертолет способен заметить и уничтожить едва теплый двигатель боевой машины за несколько километров.

Ежесуточно офицеры совершают свыше пяти боевых вылетов, как днем, так и в ночное время суток.

В военно ведомстве отметили, что действия экипажей Ми-35 на этом направлении сорвали несколько атак противника. Он так и не дошел до оборонительных позицией союзных войск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В военном ведомстве также продемонстрировали кадры боевой работы расчетов мощных самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». 240-мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника, а также уничтожения объектов, которые в силу высокой защищенности не могут быть уничтожены артиллерийскими орудиями меньшего калибра.

- Калибр позволяет пробить бетонную стену толщиной до 3 метров, но работаем и по пехоте, - рассказал журналистам командир орудия Максим.

В Минобороны России отметили, что самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет.