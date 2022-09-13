«Игра в кальмара» получила шесть «Эмми»

Если подсчитывать победы во всех категориях, и основных, и второстепенных, то самый серьезный урожай собрал «Белый лотос» Фото: REUTERS

Церемония вручения высших американских теленаград «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе в 74-й раз. И главным победителем на ней стал канал-ветеран HBO, обошедший все стриминговые платформы, расплодившиеся в последнее десятилетие. Кроме разве что собственной платформы HBO Max, произведения которой тоже отхватили массу призов. Совместными усилиями HBO и HBO Max завоевали 38 «Эмми», Netflix с 26 плетется на втором месте.

Именно HBO выпустило лучший драматический сериал «Наследники» (он обошел и «Игру в кальмара», и «Очень странные дела,» и «Озарка», и «Эйфорию», и «Лучше звоните Солу»). Там вышел и лучший мини-сериал «Белый лотос»: его оценили выше, чем сериал про русскую мошенницу «Изобретая Анну», «Пэм и Томми» о сложных отношениях Памелы Андерсон и Томми Ли, «Ломку» с Майклом Китоном, «Выбывшую» с Амандой Сайфрид. Впрочем, Китон и Сайфрид были названы лучшими актером и актрисой в мини-сериалах.

HBO выпустило лучший драматический сериал «Наследники» Фото: REUTERS

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо» - он обошел и вампирский проект Тайки Вайтити «Чем мы заняты в тени» по мотивам его же одноименного фильма, который у нас назывался «Реальные упыри», и таких старожилов, как «Умерь свой энтузиазм» и «Удивительная миссис Мейзел», и популярную новинку «Убийства в одном здании». Последняя стала одной из главных неудачниц «Эмми», пролетев во всех восьми категориях, где была номинирована. Стив Мартин и Мартин Шорт, сыгравшие старичков, расследующих убийство и одновременно знакомящихся с дивным новым миром подкастов и молодых эстрадных звезд, были выдвинуты как лучшие актеры в комедии, но остались ни с чем. Их обошел Джейсон Судейкис за «Теда Лассо» (сериал приносит ему вторую «Эмми» подряд).

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо» Фото: REUTERS

Джин Смарт назвали лучшей комедийной актрисой за «Хитрости» (Hacks). В драматическом сериале лучшей актрисой признали Зендею за «Эйфорию» (как и у Судейкиса, это вторая статуэтка за два года - девушка стала самой молодой артисткой из тех, кому удалось провернуть на «Эмми» подобный фокус). А лучшим драматическим актером неожиданно назвали Ли Джон-джэ из «Игры в кальмара»; кореец обошел таких мощных конкурентов, как Джейсон Бейтман («Озарк»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу») и Брайан Кокс («Наследники»). Ли Джон-джэ стал первым (но, учитывая все тенденции, наверняка не последним) азиатским актером, победившим в этой категории.

В драматическом сериале лучшей актрисой признали Зендею за «Эйфорию» Фото: REUTERS

«Теду Лассо» и «Игре в кальмара» достались еще и статуэтки за режиссуру (соответственно в комедии и драме).

Лучшими актерами в ролях второго плана стали Бретт Голдстайн (комедия, «Тед Лассо»), Мэттью Макфэдиен (драма, «Наследники») и Мюррей Бартлетт (мини-сериал, «Белый лотос»). Лучшими актрисами в ролях второго плана - Шерил Ли Ральф (комедия, «Начальная школа Эбботт»), Джулия Гарнер (драма, «Озарк») и Дженифер Кулидж (мини-сериал, «Белый лотос»).

«Игре в кальмара» досталaсь еще и статуэтки за режиссуру Фото: REUTERS

Если подсчитывать победы во всех категориях, и основных, и второстепенных, то самый серьезный урожай собрал «Белый лотос» - у него 10 статуэток. Второе место делят «Эйфория» и «Игра в кальмара» - у них по 6 «Эмми».