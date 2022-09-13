«Твое дело»: В России стартует молодежный предпринимательский конкурс

Фото: Пресс-служба РСМ

Всего неделя осталась до запуска Всероссийского конкурса «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». 19 сентября пройдет торжественная церемония открытия. Если у вас есть свое дело и вам - от 14 до 35 лет, этот конкурс для вас. Ведь это реальный шанс заявить о себе, получить поддержку для своего бизнеса и найти новых партнёров. Его ключевая цель – выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация молодёжного предпринимательства.

КАК ПРОЙДЕТ КОНКУРС?

Планируется несколько этапов по двум лигам: молодые предприниматели и молодёжь с идеями.

НОМИНАЦИИ

«Социальная польза» - предприниматели, деятельность которых обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан.

«Прорыв года» - предприниматели, имеющие оборот компании за 2021 не менее 1 000 000 000 рублей и осуществляющие свою деятельность менее 1 года.

«Инновационно-технологическое предпринимательство» - предприниматели, деятельность которых направлена на создание и коммерческое использование технических или технологических нововведений в области производства или оказания услуг.

«Классическое предпринимательство» - предприниматели, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории России.

«Самозанятый» - самозанятые, зарегистрированные в установленном законодательством России порядке и использующие налоговый режим «налог на профессиональный доход».

«Международный бизнес» - предприниматели, осуществляющие международное сотрудничество.

«Медиа бизнес» - предприниматели, чья деятельность связана со средствами массовой информации и коммуникации.

«Школьная лига» - граждане России в возрасте от 14 до 18 лет, являющиеся владельцами бизнеса, зарегистрированного в установленном законодательством России порядке.

«Сельскохозяйственный бизнес» - предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства.

«Креативный бизнес» - предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий.

Кроме этого, в рамках лиги молодых предпринимателей также определят победителя в двух специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий и женский бизнес.

Фото: Пресс-служба РСМ

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. Молодёжь с идеями – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть своё дело.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Программа конкурса будет проходить на информационной платформе. После заявки на участие и выбора лиги участник получит письмо с подтверждением регистрации на почту. Далее у него появится баннер с информацией о старте конкурсных этапов.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КОНКУРС?

Участников ждут конкурсные испытания, необходимые для оценки экспертов материалы нужно будет загружать через свой аккаунт. Победителей наградят на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства в г. Москве.

Онлайн-трансляция открытия конкурса пройдёт по ссылке: https://vk.com/rosmolodez.business.