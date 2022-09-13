Хороший фотограф и под землю спускается, и взмывает ввысь, паря над горами

Самое интересное - с помощью объектива фотоаппарата, выхватывающего всего один момент, рассказывать про жизнь людей, про их суть.

- Я участвовал в фотоконкурсе в 2020 году, когда в России отмечали 85-летие Победы СССР над фашистской Германией, - делится наш автор. - Эта тема волнует, наверное, каждого русского человека. У меня есть большой проект, посвященный ветеранам. Мне очень хотелось найти поныне здравствующих супругов, прошедших жизнь и войну бок о бок. В поисках помогли в нашем Совете ветеранов. Там нашли двух супругов очень преклонных лет. С этим снимком и участвовал в творческом конкурсе «Лица труда». Рад, что он не остался без внимания. Мне кажется, душевная фотография получилась. Видимо, жюри и читатели «Комсомолки» тоже это ощутили и оценили.

Сутыгин Иван Михайлович, родился 3 июня 1922 года. Был призван в РККА 23 мая 1942 года. Место призыва: Кировский районный военкомат Новосибирской области. Награжден орденом отечественной войны || степени.

Андрей Смольников - член Союза фотохудожников России, заслуженный фотохудожник Федерации фотоискусства, член Американского фотографического сообщества, военный пенсионер. За его спиной огромное количество конкурсов и побед, награжден более чем 100 международными медалями, из них 70 - золотые. Считает, что сложнее всего снимать людей. Очень важно их правильно расположить, поймать выражение лица, взгляда, характер посадки или действия, свет. Но в то же время это, возможно, и самое интересное - с помощью объектива фотоаппарата, выхватывающего всего один момент, рассказывать про жизнь этих людей, про их суть. Иначе обстоит с пожилыми - их не попросишь позировать. Хотя, как правило, это и не требуется. Их руки сообщат о жизненном пути «модели» все, что нужно.

Андрей много снимает на Северном Кавказе и сам себя называет «этнографическим фотографом». Ему интересно, как живут горные народы, их быт, уклад и культура. Андрею нравится, как на Кавказе чтят предков и традиции, с каким уважением относятся к старшим и гостям.

Наш экс-победитель уверен, что очень важно проводить подобные творческие конкурсы. Нужно показывать людей, занятых тяжелым трудом, чтобы не отрываться от своих корней. Этому можно поучиться у горцев. Год назад Андрей вдоль и поперек объездил Белгородскую область, фотографируя механизаторов и сельскохозяйственных тружеников. И это была, по его признанию, захватывающая эпопея.

Кого только не снимал за свою творческую биографию этот человек: и животноводов, и сталеваров, и трактористов, и спускался под землю на горнодобывающих предприятиях вместе с горняками и шахтерами, креативно и добросовестно исполняя свой профессиональный долг.

УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА ТРУДА-2022»