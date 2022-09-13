Объявлено вознаграждение за головы лидеров полка «Кракен» Сергея Величко и Константина Немичева

За помощь в розыске Константина Немичева и Сергея Величко официально объявило награду

Если почитать новости с брифингов Минобороны России можно обратить внимание, что почти в каждом говорится об уничтожении разрозненных групп подразделений полка «Кракен», что ранее входил в запрещенный в России нацбатальон Азов. На членов этого националистического соединения охота была объявлена еще в марте месяце. После демонстрационных казней российских военнопленных, наши ракетчики ликвидировали высокогорными ударами более тысячи «кракенцев».

В марте вооруженные бандиты прославились тем, что пытали и убивали наших ребят на молокоферме в селе Малая Рогань. Снимали издевательства и расстрелы на телефоны, после чего выкладывали в социальные сети, чтобы запугать российских военнослужащих. Сегодня командиры «Кракена» в десятке особо опасных разыскиваемых преступников.

За помощь в розыске лидеров полка "Кракен" 28-летнего комбата Сергея Величко и 26-летнего начальника штаба подразделения Константина Немичева МВД России официально объявило награду в один миллион рублей. За каждого. При чем деньги будут выплачены, как за живых, так и за мертвых.

- Достаточно предьявить голову для опознания и проведения генетического исследования, - подтвердили боевой газете в силовых структурах. - После опознания розыск будет прекращен, а предоставивший останки получит вознаграждение в миллион рублей.

Деньги будут также выплачены за точную информацию о месте нахождения украинских националистов, которых хорошо знают на Украине, как рэкетиров и убийц предпринимателей.

Известно, что после объявления в розыск Величко и Немичев стали скрываться даже от своих сослуживцев и жителей Харьковской области. Но их задержание - вопрос времени.

Если будут пойманы в Харькове бойцами ЛНР или ДНР - казнят. А если сами сдадутся российским воинам, то получат пожизненные сроки по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь военнослужащих». Так, что небольшой шанс выжить у них пока еще есть.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Немичев прописан по адресу: ул.Стадионнов проезд, д. 2, кв. 28. Его мать на Московском проспекте, д. 214/2, кв.136.

Женат на харьковчанке Анне Леонович. С ней они владеют тренажерными залами в Харькове на улице Блюхера, 27, и в переулке Карбышева, 2.

Леонович также имеет коттедж в Лисичанске, на улице Королёва, 149.

Величко прописан по ул. Боткина, 10, также может появляться по адресу ул. Архитекторов, д. 24, кв. 149.

Может также прятаться в бомбоубежище на улице Рождественская, в хранилище Областного центра службы крови на ул. Клочковской, 366 или в поселке Жуковский под Харьковом.

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