Французский журнал нашел "новый форпост" борьбы Вашингтона с Москвой Фото: Shutterstock

«Аляска – форпост США в борьбе с Россией» - обстоятельную статью под таким заголовком публикует французская Le Monde. «В разгар конфликта на Украине Россия и США наблюдают друг за другом по обе стороны Берингова пролива. Обе стороны знают, что для русских он имеет большее стратегическое значение, чем для американцев, так как (…) это их (русских) ворота в Арктику», сообщает автор, постаравшийся досконально разобраться в проблеме.

Правда, о том, что наше арктическое побережье составляет около 22 600 км из общей протяженности арктических границ в 38 700 км, а поэтому ни в каких «воротах» в Арктику Россия не нуждается, в статье не написана. Речь в ней, прежде всего, о Беринговом проливе, лишь на 89 км отделяющем российский берег от американского. И значение «ворот» этот пролив приобретает только в связи с Северным морским путем - грандиозном логистическом проекте, который, если все пойдет по планам, может в 2024 году обеспечить перевозку свыше 90 млн тонн грузов. Именно такая планка была подтверждена на совещании у президента России в апреле по развитию Арктики в условиях санкций.

Вот эти-то «ворота», как отмечает Le Monde, американцы и хотели бы контролировать. Ведь они стратегически важны не только для экономики России, но и Китая, а также других азиатских стран, с учетом того что по Севморпути могут доставляться СПГ, уголь и другое сырье с российских арктических месторождений. А стоимость только разведанных запасов минерального сырья в недрах арктических районов России – 1,5-2 трлн. долларов.

Ключевое значение для американцев, пишет французское издание, начинает играть Аляска. Помимо военного значения - как форпост для противостояния России в этом регионе - самый северный штат США, тоже обладающий значительными запасами углеводородов, мог бы стать поставщиком энергоносителей и редкоземельных металлов для западных стран после их отказа от российских нефти, газа и угля.

Но акцент США делают все-же на наращивании своего военного потенциала на Аляске. «Гонки с перехватами между российской и американской авиацией на границах Сибири и Аляски происходят регулярно», отмечает Le Monde. На Аляску из Афганистана были перебазированы истребители F-35, и теперь, как заявил журналу Майкл Сфрага, председатель Американской комиссии по арктическим исследованиям, «самая большая концентрация F-35 в мире здесь, в Фэрбенксе».

На холодную Аляску были переброшены и подразделения, раньше базировавшиеся совсем в другом климате, например, в жарком Ираке. Еще в начале прошлого года, задолго до событий на Украине, США определили новую стратегическую концепцию под названием «Regaining Arctic Dominance» (Возвращение господства в Арктике) и уже этой зимой провели крупные маневры во льдах Аляски с участием 8 000 солдат для проверки боеспособности и технической оснащенности американской армии.

Но пока, как заявили французскому журналы американские эксперты, русские все же впереди. Трой Буффард, директор Центра безопасности и арктической устойчивости в Фэрбенксе, вынужден был признаться: «У нашей береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет». Плюс еще проблемы с противоракетной обороной, которая недостаточная и сильно устарела. Впрочем, признаются источники журнала, против гиперзвуковых ракет России и Китая даже современная ПВО вряд ли поможет.

Преимущество России перед силами США и НАТО в Арктике подтверждают и наши эксперты. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов оценивает его как один к десяти в нашу пользу (прежде всего за счет силы ледокольного флота). Но это соотношение может быстро измениться. Именно поэтому, в том числе, утверждает эксперт, в альянс, прикрываясь событиями на Украине, срочно затягивают Швецию и Финляндию: у этих стран на двоих уже 13 ледоколов, а на их верфях можно быстро построить новые.

Однако и тогда соотношение сил в Арктике изменится все же не кардинально, составив один к пяти или шести, но все равно в пользу России. Так что пока не только вся российская Арктика, но и «ворота» в нее в Беринговом заливе надежно защищены.

Кстати, Le Monde напоминает, что в 1867 году русские, опасаясь, по версии журнала, что не смогут удержать Аляску в битве против своего врага - Британской империи, предпочли продать ее своим тогдашним американским друзьям за 7,2 миллиона долларов. При этом журнал не мог не отметить и такое обстоятельство: «с началом конфликта на Украине некоторые россияне говорят, что хотят вернуть себе Аляску. «Когда американцы пытаются присвоить наши активы за границей, они должны понимать, что у нас тоже есть на что претендовать», — заявил 6 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин». Действительно, что имелось в виду? Опять сделать «ворота» в Арктику внутренним проходом?