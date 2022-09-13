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Политика13 сентября 2022 10:11

Минобороны сообщило о потере ВСУ за сутки 800 военнослужащих

Живая сила противника уничтожается на всех направлениях массированными ударами
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Живая сила противника уничтожается на всех направлениях массированными ударами

Живая сила противника уничтожается на всех направлениях массированными ударами

Подразделения ВКС России, ракетные войска и артиллерия уничтожают все подразделения ВСУ повсеместно. Бьют по всему, что может представлять угрозу. Параллельно в тыловой зоне выжигают склады с боеприпасами и горючим. Из военных сводок исчезли сообщения о преступных действиях ВСУ и посылы к международным организациям. Теперь в боевой сводке звучит только огонь, сталь и чугун.

«Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й, 115-ой, 53-й десантно-штурмовых бригад ВСУ на Донбассе. Поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», - сообщил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 12 пунктов управления ВСУ, 5 складов с боеприпаса, 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152-х районах.

«Авиация ВКС России сбила в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. А средствами противовоздушной обороны сбито 6 беспилотников и семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», - перечислил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За прошедшие сутки спецназовцы Росгвардии на территории Луганской Народной Республики обнаружили исправные боевые машины пехоты (БМП-2 и БТР-80) с вооружением, гаубицу Д-30, а также обгоревший КАМАЗ и двадцать 122-мм снарядов возле него. После обследования техника поступит на вооружение и будет использована против ВСУ.

Также нашли три схрона, один из которых был заминирован. На подступах к арсеналу стояла противопехотная мина МОН-50 на растяжке. В тайнике нашли: ПЗРК «Игла», ракету ПТУР «Корнет», ракету ПТУР «Корсар» (производство Украина), 5 ракет ПТУР «Метис», пять гранатометов РПГ-7, огнеметы РПО-2, АГС-17 со станком и около тысячи выстрелов к ним, более 2 тысяч артиллерийских снарядов, 30 противотанковых и противопехотных мин, 138 ручных гранат, 46 600 боеприпасов к стрелковому оружию.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293- самолета.

154 - вертолета.

1944 - беспилотных летательных аппарата.

374 - зенитных ракетных комплекса.

4900 - танков и других боевых бронированных машин.

834 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3385 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5506 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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