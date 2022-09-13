Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган ради развития отношений с Украиной в свое время решил забыть, какими эпитетами награждал его Вова Зеленский на концертах "Квартала 95" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Медовый месяц" отношений Украины с Турцией, похоже, прошел. В Киеве вдруг решили, что Анкара Украине – не брат, не сват и даже, в какой-то степени, не друг. И тут же решили наказать Турцию за недостаточную лояльность Незалежной. Причем, речь идет не о каких-то сумасшедших активистах и неисправимых бандеровцах из числа невменяемых общественников, а о серьезной и реально государственной внешней политике Украины.

На украинском портале "Война и санкции", действующем с весны при поддержке украинского МИД, а также Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появились призывы ввести санкции против турецких бизнесменов, государственного банка Ziraat Bank, руководителей bank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank.

Сказать, что в Турции, мягко говоря, удивились, значит, не сказать ничего. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган ради развития отношений с Украиной в свое время решил забыть, какими эпитетами награждал его Вова Зеленский на концертах "Квартала 95" (напомним, Вова Зеленский, напялив феску на макушку и войдя в образ, хохмил, что "Эрдоган – усатый таракан") и разве что не обнимался-целовался с Зеленским. Турция передала Украине какое-то немыслимое количество разведывательно-ударных беспилотников "Байрактар". Глава компании, выпускающей беспилотники, является еще и членом семьи президента Турции. А потому объявление, что турки построят на Украине завод по производству "Байрактаров", было не только свидетельством бизнес-сделки, но и политическим действием. Более того, без участия Анкары не было бы никакой "зерновой сделки", в результате которой грузовые суда потянулись цепочкой из портов Одессы, Николаева и Черноморска на Запад и на юг.

И вдруг – вот такие фортели от Киева. С чего бы это?

Во-первых, инициатива в вставлении претензий Анкаре принадлежит американцам. США уже обвинили именно те компании и персоны, личные данные которых вместе с фотографиями и перечнем "прегрешений" позже разместили на украинском портале. Причина проста и банальна – Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, продекларировав, что в мире должна остаться площадка для переговоров с Россией, которую она в своем лице, в силу своего нейтралитета, и предлагает.

Но есть же еще "Турецкий поток" по которому российский газ идет в некоторые страны Европы. И его Турция, к неудовольствию Вашингтона и Киева, также не желает перекрывать.

У Киева есть еще и своя, дополнительная обида на Анкару. Значительная часть судов с зерном, которые с 1-го августа пошли из украинских портов, останавливаются в Турции, где их и разгружают. Иди же они потом из Турции направляются уже в другие страны, но везут по документам уже турецкое зерно, которое и продают по гораздо более высоким ценам. А Киеву от этого никаких барышей уже не перепадает. Обидно, да?

Нет, конечно, Турция "виновата" перед Киевом и в другом отношении. Она вольно или невольно препятствует получению Киевом вооружений с Запада. Как это проявилось, например, в истории с Грецией. Греки обещали передать Украине купленные ранее системы ПВО С-300, которые стоят в армии Греции на вооружении. И уже практически начали реализовывать эту сделку, но тут у Афин обострились отношения с Анкарой, и греки решили, что свои ПВО им самим гораздо нужнее в этой ситуации.

Понятно, что турецко-греческие отношения уже очень давно находятся в очень напряженном состоянии. Они обострились, как минимум, еще за пару десятилетий до обретения Украиной независимости и суверенитета. И с тех пор эти две страны НАТО конфронтируют друг с другом. И к Украине их разборки не имеют никакого отношения. Но для Зеленского-то важно, что он из-за этого не получил С-300. А все остальное, что не имеет отношения к Незалежной – мелочи жизни.

Но в Киеве подзабыли, что Турция – это вам не Германия, которую любой хам может строить, как ему захочется. И Эрдоган – не безвольный канцлер-временщик, а настоящий султан, который наводит порядок железной рукой. Оскорблений и попыток давления на Турцию в этот раз он точно не простит.

Тем более, что у него есть два неубиваемых козыря, которые не составляют никакой тайны. Первый – это вся та же "зерновая сделка". Россия еже заявила, что ее условия не исполняются, а потому есть смысл подумать, стоит ли ее пролонгировать. Турция до сих пор была за продление сроков ее действия, но, с учетом позиции Москвы и изменения отношения к Анкаре со стороны Киева, это мнение может и измениться. И второй – тот самый завод "Байрактаров". В Анкаре не могут не понимать, что никакого завода не будет, потому что российские ракеты просто размажут его тонким слоем по окружающей среде. Даже если это произойдет в четверг или понедельник. Но теперь у Анкару появляется прекрасный предлог для отказа от контракта, благо, Киев сам сделал для этого все необходимое.

Анкара уже потребовала у Киева разъяснения в связи "с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков и указала, что граждане и организации Турции не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под пристальным вниманием". А граждане Турции начали требовать у правительства прекратить поставки вооружений Киеву. В конце концов, "Байрактары" можно производить и в России. Если это нам будет выгодно.

Зеленскому не объяснили, что плевать в союзника – очень плохая привычка для политика. Правда, для комика сие занятие – в порядке вещей. И, хотя он стал президентом, но комиком, получается, быть не перестал. Пусть и кровавым.