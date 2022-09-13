Правила "Золотого миллиарда" и "однополярного мира" больше не работают: Песков согласился с Путиным и китайскими журналистами

Песков заявил, что ситуация "золотого миллиарда" в мире больше невозможна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель КП Александр Гамов напомнил Дмитрию Пескову публикацию в издании Global Times. Обозреватель издания Ван Вэн пишет, что во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин произнес знаковую речь, суть которой заключается в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, что ни одна страна не может изолировать Россию. Ван Вэн отмечает: «Запад действительно утратил прежнее экономическое, политическое значение для всего остального мира».

- Как бы вы это прокомментировали, - обратился журналист к пресс-секретарю. - Не будем разочаровывать господина Вэна?

- Ну, насколько я понимаю, это китайский автор, китайское издание. Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый «золотой миллиард» претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике, чтобы навязывать свою волю другим государствам. Такая ситуация больше невозможна, основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались, возникает новая реальность.