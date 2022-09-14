Сынару Ороева: В регионах рады доброму вниманию

Сынару профессионально занимается фотографией и видеосъемками.

Сынару Ороева выросла в деревне, в доме всегда держали скот, и до сих пор у родителей есть небольшое хозяйство. Они разводят коз, которые каждый февраль приносят потомство. Новорожденные козлята и были запечатлены на снимке Сынару, который выиграл в 2020 году в одной из номинаций фотоконкурса «Лица труда». Это абсолютно не постановка, а фрагмент обычного деревенского уклада.

На снимке отец автора с молодняком. У козлят первая прогулка после холодной зимы.

Дочь часто навещает отца с матерью и никогда не расстается с фотоаппаратом, снимает все подряд, потому что близость к природе всякий раз освежает взгляд на окружающий мир. Все кажется удивительным чудом. И потом там, в деревне, всегда столько живности, столько мордашек, что сами просятся в объектив. И обычное дело – всех поснимать.

Сынару профессионально занимается фотографией и видеосъемками. У нее с мужем своя студия.

– В подобном конкурсе, с хорошим призом, я участвовала в первый раз, – рассказывает о себе Сынару. – Приятно и неожиданно было сразу выйти в победители, очень радостно было внимание. К нам приезжали представители «Комсомольской правды» из Барнаула и организовали в нашем национальном музее замечательный праздник и торжественное награждение. Такого рода конкурсы для творческих людей – редкость. И я только за то, чтобы они проводились чаще и регулярно. Людям, которые живут в регионах, особенно приятно внимание – и тем, кто снимает, и тем, кого снимают. Для всех – это отличная мотивация стремиться к лучшему, к хорошему, к успехам в сельском хозяйстве, достигать новых рубежей в своем развитии. И разглядывать такие фотографии очень интересно.

УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ ФОТОКОНКУРСЕ «ЛИЦА ТРУДА-2022»