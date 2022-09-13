Последние новости с Восточного экономического форума: когда красноярцы поменяют уголь на газ?

Газификация Красноярского края и всей Сибири необходима Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края неслучайно внимательно следят за новостями о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Сейчас, когда по федеральной программе активно идет газификация западной части России и газ добрался уже и до соседних с Красноярском городов, жители края особенно ревностно следят за новостями и нервничают, задавая резонный вопрос: когда же и мы поменяем уголь на газ?

Каждый раз, загружая уголь в котел и вычищая золу, отмывая котельную и руки от пыли, жители частного сектора мечтают просто нажать на кнопочку и без хлопот согреть свой дом. А жители многоэтажек мечтают жить не под «угольным», а под голубым небом, когда не надо объяснять ребенку, что такое режим НМУ и почему в это время нельзя гулять.

Перевод частного сектора с угля на более экологичное топливо значительно снизит уровень выбросов в городе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тема газификации Красноярского края обсуждается очень давно, напомним, об этом заговорили еще в 90-е годы, правда, без конкретики. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2018 году, когда в Красноярск прилетел президент Путин и поручил подготовить план по улучшению экологической ситуации в крае. И его частью стала Генеральная схема газоснабжения и газификации Красноярского края.

Новый всплеск интереса к этой теме случился в начале сентября. Во-первых, на официальном сайте администрации Красноярского края в разделе «Исполнение поручений Президента Российской Федерации» появился актуализированный вариант схемы газоснабжения и газификации нашего региона. Во-вторых, одной из тем для обсуждения на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке 5-8 сентября, стало строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Где он пройдет, мимо нас или рядом? Смогут ли красноярцы получить чистое топливо и когда это случится? Вопросы эти задаются не из праздного любопытства. Все понимают, что газ изменит нашу жизнь кардинально, и в лучшую сторону! И сегодня уже есть ответы на некоторые важные для всего региона вопросы.

Где пройдет «Сила Сибири-2»?

В феврале 2022 года в ходе онлайн-совещания, посвященного догазификации регионов России, которое проводил вице-премьер Александр Новак, было отмечено, что Красноярск, Минусинск и Назарово задыхаются под «угольным небом» и что газификация Красноярского края и всей Сибири необходима.

Однако достоверной информации о маршруте экспортного газопровода «Сила Сибири-2», который изменит экономику и экологию нашего региона, не было.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по промышленности и торговле красноярец Александр Дроздов сделал официальный запрос, получил ответ и рассказал об этом в социальных сетях. Вот что он написал в конце августа: «За разъяснениями обратился напрямую к нашему земляку, вице-премьеру Александру Новаку. По поручению Александра Валентиновича получил официальный ответ за подписью первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Главная новость - Минэнерго подтвердило, что трасса магистрального газопровода «Сила Сибири-2» пройдет вблизи Ачинска, Красноярска и Канска! Как отметили в министерстве, это «позволит придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края».

Смогут ли красноярцы получить чистое топливо и когда это случится? Фото: Мария ЛЕНЦ

Борьбу за маршрут мы, можно сказать, выиграли, но расслабляться рано. Ждем официального завершения всех экспертиз и подписания соглашений! Планирую более детально обсудить вопрос газификации Сибири на предстоящем Восточном экономическом форуме».

Когда будет газ?

Теперь, когда маршрут понятен, главным остается вопрос о сроках строительства газопровода и, самое главное, о сроках подключения предприятий и жителей к новому источнику топлива. Сразу скажем, официальной информации по этому поводу нет, заявлений не сделала ни федеральная, ни региональная власть. Однако есть некоторая информация для догадок и предположений.

Александр Дроздов, депутат Государственной Думы от Красноярского края. Фото: Радио КП

Строительство газопровода активно обсуждалось на Восточном экономическом форуме, и об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Александр Дроздов, который принял участие в его работе и лично пообщался с руководителями компаний и профильных министерств:

- Самое главное я услышал от руководителей Газпрома, что приоритет сейчас – развитие внутреннего рынка, его потенциальная емкость очень большая, это устойчивый сбыт. В выступлении президента Монголии отдельно прозвучало, что закончилось предварительное проектирование газопровода, согласованное со стороны России, Китая и Монголии.

Владимир Путин на пленарном заседании сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири-2» (объем до 50 млрд кубометров в год), включая цену, согласованы.

Следующим этапом станет подписание трехстороннего соглашения, после которого начнется работа. О сроках не говорили, но президент Монголии озвучил 2027 год как год окончания строительства газопровода. Причем возможен вариант, что трубу на территории России начнут использовать раньше. У России уже есть опыт реализации федеральной программы на западе страны, когда газ подводят до границы участка бесплатно и есть льготы для отдельных категорий по оснащению дома газовым оборудованием. Как только в Красноярском крае появится магистральный газ, регион подключится к этой уже действующей программе.

Что изменит газ в экономике и экологии Красноярского края?

Перспективный объем потребления со стороны крупных компаний и частных домовладений, расположенных на территории только Красноярского края, оценивается в 11 млрд кубометров газа в год. Такие параметры позволяют рассматривать регион в качестве одного из крупнейших потребителей.

Самая главная причина, по которой красноярцы ждут газификации - изменение экологической ситуации. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для предприятий газ, очевидно, выгоднее. Это реальная экономия и для частных домовладений, - сказал Александр Дроздов. – Недавно был в Ачинском районе, где реализуется большой проект по строительству частных домов, и там устанавливают котлы, рассчитанные на любой вид топлива, и люди смогут выбирать, что им выгоднее использовать.

Но самая главная причина, по которой красноярцы очень ждут газ, - изменение экологической ситуации. Скоро зима, а это значит, задымят трубы и под «угольным небом» будем жить до лета – и это точная информация. А вот о сроках газификации мы пока только догадываемся. И ждем официальных заявлений.

А в это время

Чем дышат наши соседи?

В марте этого года корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск» Татьяна Аронова побывала в четырех сибирских городах - Барнауле, Новосибирске, Омске и Томске, чтобы узнать у местных жителей, представителей власти и коллег из «Комсомольской правды» (а наши филиалы есть во всех региональных центрах России), как им дышится зимой. Во всех этих городах идет газификация. Обычные жители частных домов восторгаются удобством газового отопления: не надо уголь таскать, дрова рубить, нет пыли, не тратятся силы и время. Экологически ответственные осознают, что перестали загрязнять приземный слой, в котором сами живут и дышат. Кстати, газифицированные дома в сибирских городах стоят дороже! Как житель частного сектора могу добавить, что для снижения выбросов мы используем более дорогое, чем уголь, бездымное топливо. Дыма и в самом деле практически нет, но все заботы остались прежними: привезти и выгрузить топливо, загрузить и почистить котел. Еще одна неприятная особенность угольного отопления: запасаясь топливом на зиму, приходится выкладывать значительную сумму одномоментно.

Для Томска скопление вредных примесей в атмосфере – редкое явление. Фото Дмитрий ШАБАЛИН

Сказать, что газификация у наших соседей проходит на ура, все же нельзя. Процесс долгий, идет уже много лет, и проблем хватает. Но и результат есть. Особенно впечатлил Томск, где на газ переходит не только частный сектор, но и централизованное теплоснабжение, - черного дыма здесь практически нет. В январе этого года синоптики регионального гидрометцентра предупредили, что ожидают скопления вредных примесей в атмосфере над Томском, которое продлится не менее суток. И добавили, что такое явление за последние девять лет отмечается в Томске всего лишь во второй раз.