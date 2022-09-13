Россияне стали больше интересоваться книгами о психическом здоровье и устройстве органов

Самой крупной категорией в лонг-листе, традиционно, стали издания, популярно рассказывающие о медицине Фото: Shutterstock

В интернете продолжается народное голосование литературной премии о здоровье и медицине «Здравомыслие». Каждый желающий может проголосовать за лучшую книгу о здоровом образе жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и пациентах.

Самой крупной категорией в лонг-листе, традиционно, стали издания, популярно рассказывающие о медицине и конкретных отраслях, истории из жизни врачей, книги об устройстве тела, в том числе, из категории “сам себе врач”. В 2022 году было получено в 1,5 раза больше книг на эту тему, чем в 2020. В топе - издания про устройство человеческого тела и про методы самолечения. Не теряет позиций тема популяризации медицины – книги, написанные действующими врачам, с интересными историями из практики.

Увеличилось число заявок в сегменте книг о психическом и психическом здоровье: психологические и психические нарушения, их профилактика и лечение, работа мозга, психотерапия, а также сохранение гармонии и достижение счастья. А вот число изданий, посвященных вирусологии, не изменилось: всего около 6% от общего числа заявок. По понятным причинам в этом году акцент сместился в сферу последствий коронавирусной инфекции.

- На сегодня фиксируется кратный рост обращений к специалистам и врачам неврологического и психического профилей. Обрести внутреннее равновесие, без страха проживать день сегодняшний и уверенно смотреть в будущее то, чего не хватает нам всем. И очень обнадеживает то, что ответы на свои вопросы люди ищут в научно-популярных медицинских источниках», - считает председатель Попечительского Совета премии, главный редактор телеканала «Доктор», Эвелина Закамская.

Ознакомиться с работами авторов и проголосовать за лучшую книгу о здоровье и здоровом образе жизни, о медицине и ее открытиях, о врачах и пациентах можно на сайте.

СПРАВКА КП

В 2022 году литературная премия в области медицины «Здравомыслие» проходит в четвертый раз, ее цель - содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни среди россиян. Организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, компания «Технологии Доверия» и телеканал «Доктор».