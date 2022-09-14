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Звезды14 сентября 2022 4:00

Неукротимый вулкан: самому знаменитому диктору СССР второй половины ХХ века Игорю Кириллову исполнилось бы 90 лет

Знаменитому диктору СССР Игорю Кириллову исполнилось бы 90 лет 14 сентября 2022 года
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
Игорь Леонидович Кириллов программу «Время» вел более 20 лет

Игорь Леонидович Кириллов программу «Время» вел более 20 лет

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Странное ощущение: писать о человеке, который был с тобой почти всегда. Мой отец вспоминает сегодня, как в его детстве все жители подъезда собирались у них дома, потому что был телевизор и потому что там Игорь Кириллов, еще молодой, рассказывал о новостях.

Для меня Кириллов был большой загадкой. Это же воплощенная стабильность: программа «Время», парады на Красной площади, слова в момент минуты молчания в День Победы… Потом «Голубой огонек». Очень красивый голос, фантастическая внешность, но кто он сам? Диктор – не диктатор, это человек, который произносит уже написанные кем-то слова. Про биографию этого человека вы узнаете из подверстки в стиле «Справка КП». Там все скупо. А вот свои 80 лет Игорь Кириллов отметил фантастически.

НЕМИЛЛИОНЕР

15 сентября 2012 года в эфир Первого канала вышла программа «Кто хочет стать миллионером». Ведущим был Дмитрий Дибров. Приглашенными игроками – Татьяна Веденеева и Игорь Кириллов. И это был фейерверк.

Если честно, я никогда не предполагала, что официальный голос всего телевидения страны принадлежит человеку с таким чувством юмора. Знания – да Бог с ними, хотя унесла пара с собой 400 тысяч рублей. Немало. Но на протяжении всей игры Кириллов был настолько интересен, что взгляд невозможно было отвести. Татьяна Веденеева, которая провела с Кирилловым два часа до начала съемок, сказала, что он был как «неукротимый вулкан». И она даже посоветовала притормозить, поскольку энергии на игру уже не хватит. Хватило. И с избытком.

Игорь Леонидович за всю игру успел спародировать всех вождей СССР, начиная с Ленина и заканчивая Горбачевым. Он менял голоса в секунду. Особенно удавался Брежнев. Один раз проявился даже Де Голль. Кириллов как будто наверстывал все то, что он не мог делать раньше: просто хулиганить в кадре.

Дмитрий Дибров назвал его тогда «дуайеном». В принципе, это не очень хорошо говорит о Диброве, ибо дуайен – это глава дипломатического корпуса, но для Игоря Кириллова такое слово подходит. Он всю жизнь был дипломатом, обходящим острые углы. Например, он, работая с начинающими ведущими, ввел странное для тех, старых времен, правило: не приходить на работу без макияжа. Да, понятно, что гримеры на посту. Но многие девушки ездили на общественном транспорте – в метро и троллейбусах, например. И они не имели права выглядеть плохо. Поскольку нехороший вид телеведущей утром сделает ее неубедительной вечером.

НЕРЕЖИССЕР

Известно про Игоря Леонидовича не очень много. Везде сплошной официоз. Ну да, играл в футбол. Однажды не попал в ворота с трех метров. Вспоминал об этом даже в восемьдесят лет. Думаю, что в тот момент, когда он выиграл конкурс дикторов, его жизнь перестала быть совершенно естественной. Он оказался перед выбором: существование в кадре, в позитивном ракурсе, или – мечты про режиссуру. А он мечтал. Годами мечтал. Щепкинское окончил. Служил в Малом театре. И случайно принял предложение: поучаствовать в конкурсе на диктора. Триумф? Да. Мечты? Нет. Поскольку ему сперва сказали о результатах, а через два часа позвали в эфир. Прямой эфир.

Конечно, он был очень красивым. И голос у него был фантастический. Его голосом начинается песня Стинга «Russians», его же голос использует пару раз в своем альбоме группа «Депеш мод». Игорь Кириллов стал официальным голосом страны. Так получилось. Он даже для группы «Несчастный случай» прочел стихотворение, педалируя все дикторское-советское, может быть, и специально. Песня называется «Сталинский сокол». Послушайте, если будет время.

Обладая эффектной внешностью и актерским образованием, Кириллов (на фото с дикторами Светланой Жильцовой, слева, и Азой Лихитченко) мог стать известным артистом, но судьба забросила его на телевидение, где он и превратился в настоящую звезду.ITAR-TASS

Обладая эффектной внешностью и актерским образованием, Кириллов (на фото с дикторами Светланой Жильцовой, слева, и Азой Лихитченко) мог стать известным артистом, но судьба забросила его на телевидение, где он и превратился в настоящую звезду.ITAR-TASS

Из воспоминаний Кириллова, цитата:

- Однажды я приехал в Белоруссию, рассказывал про телевидение, за кулисы зашел товарищ и спросил: «А почему вы с таким же уважением говорите о Горбачеве, с каким говорили о Брежневе?» Я ответил: «Так я еще и о Хрущеве с таким же уважением говорил».

Он не мог говорить без уважения. Он жил в прямом эфире и понимал, что такое коллективный труд. Не было еще электронного монтажа. Если монтировали речь Леонида Ильича Брежнева в очень сложной ситуации за 7 минут до эфира, нужно было найти в другой его речи нужное слово и вставить.

- Это считалось нормальной работой, мы успевали секунд за 40 уже до эфира, и нам давали знак готовности, - вспоминал Игорь Леонидович.

НЕЖИЗНЬ

Умер Игорь Кириллов в прошлом году, и там было множество проблем. И возраст, и короновирус, и до этого тромбоз. Он уже пережил ампутацию одной ноги. Его первая жена, школьная любовь, умерла задолго до этой трагедии, в 2004-м, сын умер в 2011 в Камеруне, от панкреатита. У сына был бизнес, связанный с сафари. С сыном были проблемы: никакого общения. Только потом, после смерти, Кириллов смог наладить отношения с невесткой и внуками. Есть еще дочь – Анна, но она проживала в Германии, гастролировала как пианистка и не была рядом. А в последние годы Кириллов встретил женщину. Просто Татьяну. Все друзья говорят, что она продлила ему жизнь.

КСТАТИ

КАК КИРИЛЛОВ ПРОЧЕЛ СТИХОТВОРЕНИЕ В ПЕСНЕ "НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ"

Однажды Игорь Кириллов принял очень странное предложение. Группа «Несчастный случай» придумала песню. «Сталинский сокол». И тогда, в девяностые, музыканты любили шалить. Тут дошалилились до встречи с главным диктором страны. Вспоминает Алексей Кортнев.

- Во многом эта инициатива исходила от Валдиса Пельша. Он тогда вел, кажется, второй сезон программы «Угадай мелодию». А мы были пацаны. Внутренне, так-то уже под тридцать. И Валдис сказал: «Давай, пригласим самого крутого диктора? Пусть стихотворение прочтет». И мы пригласили. На кураже.

Он согласился сразу, и у него глаза горели. Ему это было очень интересно. Нам он запомнился, как невероятный аристократ. И еще он запомнился тем, что у него не было никакого чувства ритма. Мы писали стихотворение на аналоговую пленку, там надо попадать живьем. А он не мог. Кончилось тем, что я стоял в студии на записи и дирижировал. Обычно такое не допускается.

- Алексей, вы понимаете, что голос Кириллова звучит и в песне Стинга «Russians» и в двух песнях Depeche mode?

- Да, сейчас задумался. Но тогда голос Кириллова для них был штампом. Постлевитан. Мы его запомнили другим. Совсем другим. Жаль, что потом не получилось встретиться.

СПРАВКА «КП»

Игорь Леонидович Кириллов родился в Москве, в семье военнослужащего и библиотекарши. Именно он, в качестве диктора, сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полете Юрия Гагарина. Программу «Время» вел более 20 лет.

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