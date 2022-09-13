Энергетика Дальнего Востока требует инвестиций

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В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Электроэнергетика Дальнего Востока: расширение зоны конкурентного ценообразования и интеграция с ЕЭС России». Участники встречи отметили, что энергетика региона готова к переходу на рыночные отношения. Эта мера позволит привлечь инвесторов в энергетическую отрасль, провести модернизацию инфраструктуры и обеспечить электроэнергией активно развивающийся Дальний Восток.

При этом большинство спикеров сочло, что Дальний Восток необходимо присоединить ко второй ценовой зоне, что позволит получить дополнительный синергический эффект от объединения с энергосистемой Сибири.

НЕРЫНОЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

«Как известно, на Востоке рыночной технологии нет, нет и рыночного ценообразования, и конкурентных отношений. Стопроцентное государственное регулирование. И в этом, наверное, проблема. Поэтому попробуем понять, что с этим делать, — министр энергетики России Николай Шульгинов.

Председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы Федор Опадчий отметил, что в момент запуска рыночных отношений в электроэнергетике резко ситуация не изменится. Но в отрасли появятся средне- и долгосрочные стимулы, которые позволят провести модернизацию отрасли. Повысится надежность энергетической системы. Плавно изменятся тарифы.

«Запуск рынка даст долгосрочные плюсы, сам момент не представляет каких-либо минусов», — отметил Федор Опадчий.

«Мы поддерживаем приход рынка на Дальний Восток. К предпосылкам сейчас уже можно отнести то, что порядка 20% объединенной энергетической системы не наши на самом деле, то есть это принадлежит таким коллегам, как СГК, «Алроса», «Газпром», — сообщил председатель правления, генеральный директор «РусГидро» Виктор Хмарин. - Также мы видим усиление связей. Потихонечку системный оператор доходит до регионов, где раньше исторически не присутствовал, ну и мы верим, что рынок сюда придет».

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Эксперты считают, что технически либерализация отрасли проблем не создаст. Председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров напомнил, что в последние годы через такую же процедуру прошел Крым. Причем, за год все необходимые процедуры, при поддержке Минэнерго, регион прошел.

«Как только будет полноценная электросвязь со второй ценовой зоной, мы получим дополнительные синергические эффекты, которые показывают, что из второй ценовой зоны дешевая электроэнергия также может перетекать на Дальний Восток и совершенно спокойно здесь разбавлять несколько более дорогую в настоящее время выработку», — отметил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

«ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЧИ НЕ ИДЕТ»

При этом эксперты отмечают несколько проблем, которые требуют проработки. Сибирь и Дальний Восток разделяют слишком большие расстояния. Как будет осуществляться переток энергии? На Дальнем Востоке высокая стоимость топлива – угля и мазута. Чтобы обеспечить конкурентную цену властям необходимо будет наладить поставки более дешевого топлива или провести газификацию котельных.

«Какие задачи мы в итоге решим, если запустим ценообразование рыночное и конкуренцию на Дальнем Востоке? Это возможность привлечь инвестиции, создавая конкуренцию между производителями. Второе — повысить эффективность. Сегодня, как вы знаете, при регулировании ни о какой эффективности речи не идет», — резюмировал министр энергетики Росси Николай Шульгинов.