Глубокая переработка и инвестиции в образование: как поднять глобальную конкурентоспособность российского Дальнего Востока

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Про разворот России на Восток говорят уже много лет, но только в этом году геополитические обстоятельства подтолкнули к разворачиванию этих процессов форсированными темпами. Как когда-то Санкт-Петербург стал окном для России в Европу, так и сейчас восточные регионы страны становятся окном в остальной мир. Об этом говорили на Восточном экономического форуме во время сессии «Инструменты для глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока».

Собственно, нельзя сказать, что за последнее десятилетие мало что было сделано для развития дальневосточной инфраструктуры. Напротив, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел следующие цифры: темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке в последние годы составляет 29% - втрое больше, чем в среднем по России. Однако, как в известном произведении Льюиса Кэрролла, «для того, чтобы сдвинутся с места, нужно бежать еще быстрее».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по этому поводу заметил: какие бы рецепты экономического чуда не предлагали различные теоретики, на практике все равно все сводится к вложенным средствам. Подсчитано: рост инвестиций на 40% дает прибавку в ВВП (или ВРП) на 8%. Так что для ускоренного развития не надо ничего другого, кроме как пытаться привлечь на Дальний Восток как можно больше инвестиций – государственных, частных, иностранных.

А вот как повысить инвестиционную привлекательность региона – мнения могут быть разными. К примеру, Алексей Чекунков назвал «три столпа», который помогут решить эту задачу.

1. Форсированное развитие тех отраслей, в которых на Дальнем Востоке уже есть заделы. Прежде всего это экспортно-ориентированные проекты, связанные с добычей и переработкой ресурсов. Чекунков назвал такие флагманские новые проекты как Баимский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, амурский газохимический комбинат, проекты «Новатэка», «Восток ойл», верфь «Звезда».

2. Реновация городов и развитие инфраструктуры. По мнению министра, необходимо отказаться от попыток реновировать Дальний Восток методами натурального хозяйства («сколько заработали, столько и потратили») и инвестировать в инфраструктуру опережающими темпами.

3. Концентрированные инвестиции в образование. «Необходимо пересобрать всю систему образования от детского сада до момента входа в отрасль», - отметил Чекунков. Он также отметил, что по доле расходов на образование Россия пока отстает от многих стран мира.

«Разворот на Дальний Восток должен быть не столько логистическим, сколько логическим. Если мы не будем накапливать знания быстрее и эффективнее, чем соседи, никакая инфраструктура не поможет», - заключил министр по развитию Дальнего Востока.

Еще одно предложение, касающееся инвестиционной привлекательности, прозвучало от забайкальского губернатора Александра Осипова. Он обратил внимание на застарелую проблему: дальневосточное сырье отправляется на экспорт либо в «первозданном виде», либо, в лучшем случае, после первичной переработки. Понятно, что перерабатывающие предприятия лучше всего создавать рядом с ресурсной базой. Однако компании, работающие на месторождениях, часто в этом не заинтересованы. «Это совсем другая модель бизнеса, другая маржинальность», - отметил Осипов. Губернатор предложил распространить на предприятия глубокой переработки в районах добычи ресурсов режим ТОРов (территории опережающего развития). Это стимулировало бы крупнейшие компании России к диверсификации своего бизнеса в этом направлении.

ДОСЛОВНО

Алексей Репик, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

- Мало говорить про инфраструктуру собственно на Дальнем Востоке — еще важна инфраструктура по дороге на Дальний Восток и по дороге с Дальнего Востока. Не только на экспорт, но и с точки зрения связанности экономики с основными хабами в центральной части страны. Планы развития транспортно-логистической инфраструктуры плотно увязаны с вопросом о четких графиках реализации новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.