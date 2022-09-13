«Яндекс» расстался с «Новостями» и «Дзеном»: что изменилось для пользователей и как теперь открыть поисковик и почту

12 сентября «Яндекс» заявил, что закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей». Фото: Shutterstock

Интернет-революция, о которой там много говорили, свершилась. С 12 сентября интернет-пользователей, которые по привычке заходят на сайт крупнейшего российского поисковика Yandex.ru, система автоматически перебрасывает на сайт dzen.ru. Почему так происходит и чего нам ждать дальше?

Что произошло

До недавних пор блогерская платформа «Дзен», как и агрегатор новостей «Яндекс-Новости», принадлежали компании «Яндекс». Но теперь они принадлежат холдингу VK, который также владеет соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовым сервисом Mail.ru и другими активами. Сообщение о грядущей смене собственников популярных сервисов появилось в конце августа, а 12 сентября «Яндекс» заявил, что закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей». Взамен популярный поисковик получил службу доставки Delivery Club, ранее принадлежавшей VK.

«Дзен» и «Новости» переехали на dzen.ru

Пользователи, которые по привычке набирают в адресной строке браузера адрес yandex.ru, внешних перемен, скорее всего, не заметили. Да, адрес yandex.ru автоматом меняется на dzen.ru, но пока это мало на что влияет. Все так же в верхней части страницы расположена поисковая строка «Поиск Яндекса» (и он там останется, по крайней мере, в ближайшие месяцы), а ниже все так же можно увидеть подборку самых главных новостей дня «Сейчас в СМИ» и ленту публикаций сервиса «Дзен». Управляет этими сервисами теперь не «Яндекс», а VK, но для рядового пользователя это не так уж и важно.

Главной страницей «Яндекса» стала ya.ru

После отказа от новостного агрегатора «Яндекс» изменил главную страницу. Теперь это ya.ru. Этот адрес существовал и раньше, но здесь была размещена облегченная версия основного портала. Ya.ru также стала точкой входа в привычные сервисы «Яндекса» - «Почту», «Диск», «Музыку», «Кинопоиск», «Маркет» и другие, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Адрес yandex.ru пока сохранится, но вести он будет не на главную страницу «Яндекса», а на портал dzen.ru.

Можно ли зайти в сервисы «Яндекса» через yandex.ru

Напрямую с этого адреса зайти в привычные сервисы «Яндекса» («Яндекс-почту», «Музыку», «Кинопоиск» и т.п.) нельзя. Ведь теперь этот адрес автоматически перекидывает вас на dzen.ru, а на dzen.ru прямого доступа к этим сервисам нет. Но можно набрать на dzen.ru в поисковой строке «Яндекса» (эта строка там сохранилась) название нужного сервиса и получить на него ссылку. Прямой выход во все эти сервисы есть теперь с новой главной страницы «Яндекса» ya.ru.

А что с мобильными приложениями «Яндекса»?

«Яндекс» запустил приложение для Android «Яндекс Старт», которое устроено как браузер с возможностью заходить на другие сайты и выбирать стартовую страницу. В «Яндексе» обещают, что чуть позже для Android выйдет ещё одно приложение, которое будет называться «Яндекс с Алисой». В приложении «Яндекс» для iOS пока всё будет как раньше, только без «Дзена» и «Новостей».

«Яндекс Еда» объединилась с Delivery Club

В рамках сделки «Яндекс» получил принадлежавшую VK службу доставки Delivery Club. «Яндекс» обещает сохранить бренд Delivery Club. Пресс-служба «Яндекса» сообщает, что приложение и сайт Delivery Club будут работать в прежнем режиме, хотя сервис перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Едой».

Зачем все это нужно

Коммерческие условия сделки стороны не раскрывают, но известно, что в компании «Яндекс» видят большой потенциал рынка доставки.

- По нашей оценке, в 2021 году объем рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей, - сообщают в компании. - Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой.

Кроме того, ряд источников сообщают, что от сервиса новостей «Яндекс» пытался избавиться уже давно. В нынешней ситуации новости – это не просто коммерческий сервис, но информационно-политический ресурс, управлять которым непросто. Крупным российским агрегаторам нужно, например, проверять достоверность публикуемой информации. По некоторым данным, несколько лет назад «Яндекс» вообще собирался закрыть новостного сервис.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Обе компании займутся тем, что лучше умеют»

Карен Казарян, генеральный директор Института исследований интернета:

- Сервис «Новости» давно тяготил «Яндекс», сейчас это довольно токсичный актив для коммерческой компании. А «Дзен», похоже, не оправдал надежд на тот уровень монетизации, который от него ждали. И «Яндекс» принял решение выйти из этих сложных для себя контентных проектов. VK, напротив, знают, как с этим работать, у них хорошие связи с создателями контента, они знают, как развивать это направление. И наоборот, у них как раз трудности с непрофильным для их основной деятельности направлением – доставкой еды. А технологии «Яндекса» для этого приспособлены лучше. Так что обе компании будут развивать то, что им ближе.