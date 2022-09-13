ВОЗ: миллионам придется жить с последствиями ковида годами

По меньшей мере 17 миллионов человек испытывали состояние постковида (или лонг-ковида). Фото: Shutterstock

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) Медицинской школе Вашингтонского университета в США специально для ВОЗ подсчитал: за первые два года пандемии по меньшей мере 17 миллионов человек испытывали состояние постковида (или лонг-ковида). То есть после острой стадии ковида еще в течение трех месяцев испытали те или иные симптомы (одышка, боли в груди, расстройство желудка, усталость, нарушения сна и т. д.)

ЖЕНШИНЫ СТРАДАЮТ ЧАЩЕ

С начала пандемии количество лонгковида неуклонно растет. Подсчеты производились только по 2021 год и при этом все равно ясно, что рост составил больше 300 процентов! Такие данные озвучили 13 сентября на конференции ВОЗ в Тель-Авиве. Что еще мы узнали:

* Женщины страдают лонгковидом в два раза чаще мужчин.

* Чем тяжелее болел ковидом, тем выше шанс «поймать» постковид.

- Миллионы людей в нашем регионе, в Европе и Центральной Азии, испытывают изнурительные симптомы и спустя много месяцев после первоначальной инфекции, - сказал доктор Ханс Анри П. Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе.

«Основные симптомы длительного ковида: постоянная усталость, боли в теле и перепады настроения, когнитивные проблемы и одышка, - отметил доктор Кристофер Мюррей, директор IHME. - Мы должны осознавать, что количество людей с подобными симптомами будет расти. И поэтому сейчас важно развивать реабилитационные и вспомогательные услуги».

СИМПТОМЫ МОГУТ ПРИХОДИТЬ И УХОДИТЬ

Как отмечают эксперты ВОЗ, большинство людей после перенесенного ковида полностью выздоравливают. Но, по оценкам, у 10-20% развиваются разнообразные средне- и долгосрочные эффекты, такие как усталость, одышка и когнитивная дисфункция (например, спутанность сознания, забывчивость или отсутствие умственной концентрации и ясности).

Лонг-ковид также может прямо и косвенно влиять на психическое здоровье. Причем эти симптомы могут сразу остаться после ковида или внезапно проявиться спустя один-два месяца. И понятно, что это не может не влиять на работу и повседневные дела.

«Мы с мужем переболели ковидом в марте 2020 года, - рассказывает Энн Ли, председатель комиссии по лонг-ковиду в Европе. - У меня нет четких воспоминаний о том времени, видимо, это связано с нехваткой кислорода. Но все, что я помню, это боль, неспособность дышать, постоянная усталость и желание спать все время. Хуже всего для меня был продолжающийся мозговой туман... Какое-то время я даже не могла говорить должным образом, только очень медленно, так как было так трудно формировать предложения в голове. Поэтому мы должны сосредоточиться на решении проблемы лонг-ковида, не оставлять людей один на один с этим состоянием».

Кстати, россияне могут записаться на портале госуслуг на углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида.