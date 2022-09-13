Состоялся первый визит Папы Римского Франциска в Казахстан. Фото: REUTERS

13 сентября в столице Казахстана случилось два судьбоносных события. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев одобрил идею переименовать Нур-Султан (данное название главный город носит с 2019 года, но оно так и не прижилось) обратно в Астану.

И — что, наверное, в чём-то важнее, — в тот же географический пункт с пастырским визитом прибыл Папа Римский Франциск. Последний раз понтифик (ещё предыдущий, Иоанн-Павел II) посещал эту евразийскую страну ровно 20 лет назад, в 2002-м.

С тех пор многое изменилось: начались и пандемия, и невиданное похолодание между Россией и Западом, и Украинский кризис. Посему, надо думать, некоторые «ястребы» сегодня ожидали от главы Католической церкви слова осуждения в адрес Москвы.

Но Франциск, выступая с речью в Астане на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, напротив, призвал враждующие геополитические блоки к примирению:

— Я сюда приехал как паломник мира. Я ищу диалога, я хочу единства. Мир отчаянно нуждается в гармонии, — начал понтифик. И, выразив своё восхищение гостеприимным Казахстаном, перешёл к главному:

— Сегодня мы говорим о трудностях и военных конфликтах, которые возникли в Украине. Нужно позаботиться об элементарном развитии мира. Дипломаты должны начать понимать, что нужно позаботиться о каждом человеке, — отметил Папа.

И призвал земной шар «не соперничать и не укреплять противоположные блоки»:

— Нам нужны лидеры, которые бы вели диалог, создали «новый дух Хельсинки», сделал мир более мирным. Нужен диалог со всеми. Повторяю: со всеми! — сказал Франциск, имея в виду Хельсинские соглашения между Москвой и Вашингтоном от 1975 года, где обе стороны признали взаимные интересы и договорились о мире в Европе.

Также высокий гость напомнил мирским властям всех стран об их главном предначертании:

— Задача государства — обращаться с каждым членом общества по справедливости. Благосостояние общества — это процветание не только его отдельных слоёв, но и всех людей, — подчеркнул понтифик.

Ожидается, что визит Франциска в Астану продлится три дня. В программе — месса для местных единоверцев (в Казахстане проживает крупнейшая в Центральной Азии католическая община), а также работа «на полях» продолжающегося Съезда лидеров мировых и традиционных религий.