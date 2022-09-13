Деревенский дом и бабушка с вязаньем: Почему стенд «Газпром межрегионгаза» стал сенсацией Петербургского газового форума

«Газпром межрегионгаз» построил «Добрый дом» - собирательный образ обычного сельского дома, в который пришел газ.

В России в этом году по программе догазификации к газу будут подключены более 650 тысяч домовладений. Экологичное «голубое топливо» приносит тепло и уют во все регионы страны – от Калининграда до Камчатки. Стенд Группы «Газпром межрегионгаз» на XI Петербургском международном газовом форуме показывает, как меняется жизнь людей, в домах которых появился газ.

Этот стенд уже называют сенсацией открывшегося сегодня ПМГФ-2022 и одной из самых популярных площадок мероприятия. Самой фотографируемой – уж точно. Во всяком случае, на деловых форумах такого обычно не увидишь. «Газпром межрегионгаз» построил «Добрый дом» - собирательный образ обычного сельского дома, в который пришел газ.

Симпатичный зеленый домик с нарядными белыми наличниками уже готов к зиме: во дворе красуется снеговик, рядом стоят сани. На крыше - наледь и сосульки. О том, что скоро наступят холода, напоминает и хештег #зима_близко, с которым на фоне избушки с удовольствием фотографируются участники форума. Но в самом доме тепло и комфортно. Здесь есть беленая русская печь, но теперь она служит скорее напоминанием о прежних временах. К дому протянута знаменитая желтая труба, по которой внутрь поступает газ. На чистенькой уютной кухне уже установлена газовая плита, в доме полностью оборудована котельная. Так что зима и минусовые температуры хозяевам не страшны. В любой момент можно прибавить тепла в батареях, согреть чайник и приготовить вкусный обед.

Сама хозяйка дома, кстати, тоже здесь. Заглянуть к ней на огонек и чашку чая может любой гость форума. Симпатичная бабушка с вязаньем охотно покажет свое жилище и согреет теплой беседой. Хозяйка продемонстрирует свое искусство рукоделия, научит плести коврики и ткать полотно старинным дедовским способом.

В «Добром доме» посетители узнают истории жителей нашей огромной страны о том, как изменилась их жизнь при подключенном газе. Развитие газоснабжения и газификации регионов, а также пятилетняя программа догазификации – одна из приоритетных задач Газпрома, поставленная президентом России Владимиром Путиным. Только в августе 2022 года к газу было подключено 38 тысяч домовладений по всей стране. Это на 65% больше, чем месяцем ранее. По словам генерального директора Группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, в строительстве сетей для догазификации сегодня участвуют более 11 тысяч сотрудников и около 5 тысяч единиц крупной техники. За 2022 год в рамках пятилетней программы были созданы условия для газификации 176 населенных пунктов в 30 регионах России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Вышитая Карта России» стала интерактивной

Еще один стенд «Газпром межрегионгаза» на Петербургском международном газовом форуме рассказывает о ходе газификации России. История его создания необычна. В июне этого года на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге прошла презентация «Вышитой Карты России». Более полугода мастерицы из всех регионов страны с использованием народных традиционных техник вышивали карту своих краёв, республик и областей. Затем рукотворные фрагменты привезли в Чебоксары и собрали в единое полотно. Инициатором уникального проекта, увековечившего традиции народного творчества, выступил глава Чувашии Олег Николаев. Ранее в республике уже создали такую карту – на ней чувашские мастерицы вышили все районы региона. Теперь «Вышитая Карта» была воссоздана в масштабах всей России.

Олег Николаев представил карту генеральному директору «Газпром межрегионгаза» Сергею Густову. Тогда же появилась идея показать ее в сентябре на стенде компании на ПМГФ-2022. На базе «Вышитой карты России» был создан интерактивный вариант, установленный в Пассаже Экспофорума. Нажав на любой регион, посетители могут получить информацию о потенциале его догазификации.

КСТАТИ

Узнать последние новости о XI Петербургском Международном газовом форуме можно на RUTUBE. На стенде Группы «Газпром межрегионгаз» работает открытая медиастудия «Газ для России». В ее эфире участники форума и отраслевые эксперты делятся своим мнением о мероприятиях, а также в формате диалога обсуждают развитие газовой отрасли России. Своими впечатлениями с ведущими студии делятся и потребители – люди, в чьи дома пришел газ. Отдельным форматом эфира стали дневники форума и репортажи с региональных экспозиций Астраханской и Томской области.