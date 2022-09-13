Александр Розенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Александр Яковлевич, прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за «Вечернюю застольную»,, которую вы с Григорием Лепсом и с Иосифом Кобзоном (он был в записи, на гигантском экране в зрительном зале Государственного Кремлевского дворца) исполнили в день его 85-летия. Я, правда, на концерт не попал, но мне ребята прислали видео, и это просто - до мурашек.

- Спасибо, Саша, большое.

- Знаете, вам-то не видно было, а когда Розенбаум с Лепсом с краю сцены, а на весь экран - Иосиф Давыдович задумчивый, когда он не поет, а как бы вслушивается - это настолько… Я еще как раз побывал 30-го августа на Востряковском кладбище, где Кобзон похоронен - там его песни звучали, а потом - на открытии памятника, и там - тоже… Вот как будто Иосиф Давыдович не ушел, он где-то рядом. И это настолько трогательно, спасибо вам огромное.

- Спасибо за теплые слова, Саша.

- Это искренне. Я столько раз вам звонил 13 сентября, и ни разу об этом не спрашивал, по-моему. У вас так рядышком дни рождения, а были такие случаи, что где-то вы отмечали их вместе, может быть, на гастролях?

- Мы всегда отмечали день рождения друг друга – и на гастролях, и не на гастролях. Когда мы не были на гастролях, мы всегда приходили друг к другу, потому что мы с ним очень близки были всегда.

- А можете вспомнить, когда это было крайний раз?

- За год до его смерти.

- То есть 79 лет.

- И на 80-летии был.

- А что Иосиф Кобзон говорил?

- Саша, ну, что он говорил? Он много чего говорил.

Иосиф всегда повторял: «Все хорошо и правильно, за редким исключением». Мы все иногда ошибаемся, и Иосиф был живой человек… Или вот еще - тоже его фраза: «Все хорошо и, как правило, правильно»

- В кавычки можно взять эти слова?

- Да.

- Скажите, а как Александр Яковлевич Розенбаум сегодня отмечает свой день рождения?

- Я готовлюсь к концерту. У меня большой сольный концерт.

- А вы же несколько концертов в Москве собираетесь дать, насколько мне известно?

- Как обычно, 2 недели концертов в Центральном театре Советской Армии, с 26 октября по 6 ноября.

- Прежде чем вас поздравить, у меня, как всегда… просьба! Я просто несколько раз приглашал вас на Радио «Комсомольская правда». Не будет ли возможности хотя бы - на полчасика к нам?

- Давайте, когда я буду две недели в Москве на концертах, позвоните мне перед этими концертами, мы попробуем договориться.

- Я всегда Розенбаума записываю. Могу и это опубликовать?

- Ну, да, пожалуйста.

- И еще. Вы всегда в свой день рождения нам, своим фанатам, своим близким, какие-то пожелания высказываете. Сейчас время (мы не будем детализировать) очень тяжелое…

- Да, не будем.

- Вы все-таки доктор, вы врач, вы – наша скорая помощь (во всех смыслах). Что бы вы нам пожелали?

- Я пожелаю вам всем смотреть друг другу в глаза прямо и знать, что всем нам после всего этого придется жить вместе на одной планете. И сделать нужно все для того, чтобы не было стыдно друг перед другом.

- И еще. Можете пару строчек для наших радиослушателей пропеть?

- Нет, дорогие мои, я сейчас готовлюсь к концерту, мне, честно, не до строчек, у меня в голове сейчас совсем другие дела.

- Тогда примите наши поздравления. Вам здоровья, прежде всего. Мы вас очень любим.

- Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго.

- До встречи на Радио «Комсомольская правда».