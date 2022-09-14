Как говорил легендарный Василий Алибабаевич из «Джентльменов удачи»: «Все побежали, и я побежал». Это и есть самая лаконичная формулировка психологического «эффекта толпы». Фото: Кадр из фильма

Психологию толпы стали серьезно изучать только во второй половине XX века. И очень скоро ученые убедились, что поведение людей в больших группах очень похоже на поведение в стае животных. Как ни прискорбно это признавать, но «венец творения» обычно склонен отказываться от собственных убеждений, если они противоречат позиции авторитетов или общественному мнению. В общем, как пел бард: «Настоящих буйных мало».

«Комсомолка» вспомнила пять самых известных социальных экспериментов, которые показывают, что заставляет одних людей подчиняться другим и обманывать самих себя.

ЭКСПЕРИМЕНТ АША

Не верь глазам своим

Год: 1951

Суть: испытуемый находится в группе подставных участников эксперимента. Все они должны ответить на один простой вопрос (например, найти две совпадающие по длине линии на разных рисунках), причем испытуемый делает это последним. Все подставные актеры называют неправильные ответы.

Результаты: если, находясь в одиночестве, только 1% испытуемых давали неправильный ответ, то в группе, прислушиваясь к мнению большинства, уже 37%.

Что выяснилось: как минимум треть людей может поменять мнение по очевидным для них вопросам под влиянием толпы. Они будут это делать как из желания не выделяться и не попасть впросак, так и убедив себя, что их мнение ошибочно.

ЭКСПЕРИМЕНТ ФЕСТИНГЕРА

«Чем меньше платят, тем интереснее»

Год: 1956

Суть испытания: участникам эксперимента предлагалось на протяжении долгого времени выполнять скучную монотонную работу. Например, в течение получаса по очереди поворачивать 48 рычагов по часовой стрелке. Но главное происходило после окончания задания: участники эксперимента должны были сообщить следующим в очереди, что эксперимент показался им очень увлекательным. Причем части испытуемых за эту ложь посулили $20, а другим $1. Наконец, затем всех участников эксперимента попросили поделиться своим искренним отношением к эксперименту.

Результаты: люди, получившие $20, честно признались на заключительном интервью, что работа показалась им скучной. А вот те, кто заработал $1, чаще уверяли, что задание их по-настоящему увлекло.

Что выяснилось: эксперимент исследовал эффект когнитивного диссонанса - когда человек думает одно (работа скучная), а делает другое (убеждает, что работа интересная). Это состояние является крайне дискомфортным для психики, и люди подсознательно пытаются его убрать. Например, убедить самих себя, что работа интересная. Но при этом, если у человека есть внешняя мотивация (например, хорошая зарплата), то когнитивный диссонанс переносится легче. И врать себе, что вы любите свое дело, не требуется.

ЭКСПЕРИМЕНТ МИЛГРЭМА

«Всего лишь на кнопку нажимаю!»

Год: 1963

Суть: ничего не подозревающий испытуемый получал роль «учителя», а другой человек, подсадной актер, - «ученика». По условиям задания учитель произносил ряд слов, которые ученик должен был запомнить. В случае ошибки ученика испытуемый должен был нажать на кнопку - и «школяр» якобы получал удар током. В действительности же актер лишь изображал боль от разряда. С каждой ошибкой сила удара увеличивалась. Вскоре актер начинал колотить в дверь, умолять прекратить эксперимент и даже понарошку лишаться чувств. При этом присутствующий при экзекуции организатор эксперимента требовал продолжать нажимать на кнопку, говоря, что это «абсолютно необходимо» и «другого выбора нет».

Результаты: 26 из 40 испытуемых продолжали посылать электрические удары до смертельного напряжения в 450 вольт. И лишь пятеро остановились, когда «ученик» начал изображать первые серьезные признаки боли. Еще девять сломались где-то между двумя этими отметками.

Что выяснилось: эксперимент должен был прояснить феномен участия большинства жителей Германии в нацистских преступлениях. Он доказал, что большинство людей снимают с себя ответственность в причинении вреда другому человеку, если считают, что они получили приказ сверху и не будут наказаны.

Эксперимент повторяли неоднократно и каждый раз получали похожие результаты. Однако если «начальников» было двое и они не соглашались между собой, то испытуемые быстро прекращали посылать электрические удары, принимая сторону более гуманного авторитета.

СТЭНФОРДСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

«У кого дубинка, тот и главный»

Год: 1971

Суть: группу людей, согласившихся принять участие в симуляции тюрьмы, поделили на «охранников» и «заключенных». Обеим группам раздали униформу, заключенных запретили называть по именам (только по номерам), тюремщики должны были заставлять арестантов выполнять различные процедуры и поддерживать порядок.

Результаты: эксперимент не удалось довести до конца, поскольку он вышел из-под контроля. Охранники быстро выработали в себе садистские наклонности и подавляли попытки неповиновения со все большей жестокостью. Большинство заключенных покорно сносили издевательства и пытались заслужить себе поблажки хорошим поведением. Немногочисленные бунтари осуждались всей камерой.

Что выяснилось: люди ведут себя так, как с ними обращаются, и готовы примерить роль провинившихся, даже если ни в чем не виноваты, а насилие над ними не имеет юридических оснований. При этом люди с большей готовностью применяют насилие, если у них есть формальные знаки отличия (например, специальная форма, бейджи), а также если они не знакомы с человеческими характеристиками оппонентов, такими как имя или личная история. Это, кстати, объясняет и высокий уровень агрессии в интернет-дискуссиях.

ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРИЕМНОЙ ВРАЧА

«Все встали, и я встал»

Год: 1985

Суть: ничего не подозревающий человек сидит в очереди на прием к врачу. Все остальные - актеры. Раз в пару минут раздается звук колокольчика, и все сидящие на стульях молча встают, без объяснения причин такого поведения.

Результаты: после некоторого недоумения большинство испытуемых тоже начинали молча вставать при звуке колокольчика. Но самое интересное, что они продолжали вставать, даже когда оставались в очереди одни! Более того, чаще всего, когда в очередь приходил новый человек, пытались своим примером навязать ему правило вставания при звуке колокольчика.

Что показал эксперимент: люди склонны безропотно принимать правила, которых они не понимают, повинуясь стадному чувству.