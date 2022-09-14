В телесериале «Штрафбат» главными героями Великой Отечественной войны стали бывшие зеки. Фото: Кадр из фильма

Иноагент иноагентом погоняет

«ЧВК «Вагнер» завербовала 1500 заключенных для войны в Украине в обмен на помилование» - не так давно запестрели заголовками некоторые специфические СМИ. Застрельщиком оказался иноагент Moscow Times. Следом, как грибы, появились публикации в других мелких изданиях и блогах.

«Осужденные отмечают, что вербовщики приезжают небольшими группами и проходят на территорию колонии с оружием наперевес. Призывают идти «защищать Родину» в обмен на помилование», - говорят они.

Что сразу смутило? Да то, что в колонии просто не пускают с оружием. Никого. Даже сотрудников. Даже когда ОМОН в случае массовых беспорядков заходит в колонии, автомат есть у старшего группы. Остальные с дубинками и щитами.

Информатором у Moscow Times оказался фонд «Русь сидящая». Тот самый, который еще в 2018 году Минюст России внес в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента». В общем, один иноагент в данном случае «опылил» другого иноагента.

«Да, я бывал в колонии»

Для убедительности обозначили известную фамилию: «Трое заключенных рассказали, что в колонии якобы приезжает бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают руководителем ЧВК «Вагнер».

Других имен и примеров авторы не приводят. А ведь как можно было разгуляться - придумать имярека, что по пьяной горячке убил трех человек, отсидел половину срока, сшил миллион перчаток, характеризовался в колонии положительно, написал прошение на условно-досрочное, где поклялся в верности Родине и ненависти к врагу.

Нет, лишь голые - в смысле без каких-либо подтверждений - цифры: мол, «вербовщикам из ЧВК «Вагнер» удалось заманить на фронт более 1500 российских заключенных».

Евгений Пригожин (справа) и его соратник, кавалер четырех орденов Мужества Александр Малолетко, на петербургском кладбище на могиле бывшего заключенного Александра Романовского. Фото: СОЦСЕТИ

Издание «Верстка» даже отправило официальный запрос Евгению Пригожину: «Бывали ли вы в исправительных колониях <…> в составе групп представителей некой «ЧВК Вагнера»?»

Пригожин, у которого была достаточно бурная молодость, ответил: «От вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает - через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов - сделать из него женщину».

Зекам оружие давать нельзя

Мы обратились к действующим и бывшим сотрудникам колоний.

- Уголовный мир живет в отрицании всего, что связано с погонами, службой государству и даже обычной работой в колонии. Предположить, что на красных зонах, где отбывают сроки бывшие силовики, кто-то написал прошение на УДО, где указал, что готов ехать в Донбасс, безусловно, можно. Но никто не будет осужденному заменять срок сроком участия в боевых действиях. Просто нет таких законов, - объясняет источник «Комсомольской правды».

Конечно, на любой зоне можно найти уникальные личности, которые при определенной подготовке могли бы пригодиться.

- Но смогут ли они сражаться в составе подразделения? Будут ли подчиняться командирам? - задается вопросами наш источник.

Несколько лет назад один из нас написал репортаж из «Белозерского пятака» на острове Огненный, где содержатся пожизненники. Тогда поинтересовался у начальника колонии Мирослава Макуха, а есть ли хоть один заключенный, которого бы он выпустил на свободу.

Он покачал головой. Потом, правда, спохватился: мол, есть один бывший контрактник Минобороны Алексей Умеренков - возвращался в Орел после службы в разведке в Чечне в 2001 году, вез с собой 50 тысяч рублей «боевых». Таксисты заметили деньги и решили его ограбить. Ну тот в рукопашной схватке убил сразу троих - как его учили в армии.

Остальные в той тюрьме оказались как на подбор: на каждом третьем - смерть ребенка, на каждом втором - убийство женщины.

С такими приговорами не то что в армию, даже в частную военную компанию служить не примут. Они не пройдут ни по здоровью, ни по моральным качествам. И к оружию их не подпустят. Специалисты говорят: «Отбыв более 5 лет в заключении, человек меняется кардинально и нуждается не в социализации, а в лечении…»

Зеленский запугивает

Зачем Киеву нужны эти истории с российскими зеками? Ведь понятно же, что, прежде чем дойти до осужденных, на спецоперацию можно сначала отправить всю контрактную армию страны, потом срочников, после этого «запасников», а за ними отставников.

Более того, в военкоматы в регионах стоят очереди добровольцев, которые хотят отправиться служить. Помогают и многие жители Украины - кто словом по мобильному телефону, кто фотографией с позициями украинских националистов.

Именно поэтому Киеву позарез требуется сделать российского военнослужащего в глазах жителей Украины убийцей и грабителем. И Зеленскому очень нужны подтверждающие истории прямо из России.

К тому же это как раз украинская практика, где убийц и насильников освобождают из тюрем при условии, что они пойдут воевать с русскими.

Кстати, с медийно-пропагандистской точки зрения - а на Украине она определяющая - создание этаких штрафных батальонов по примеру Великой Отечественной войны, где были в том числе и сидельцы ГУЛАГа, вполне якобы укладывается в логику «российского агрессора». У многих ведь на памяти популярный сериал «Штрафбат», хотя историки и говорят о его недостоверности.

Участие наших солдат и офицеров в локальных войнах и вооруженных конфликтах за рубежом долгое время несправедливо замалчивалось. Документы, на которых еще недавно стоял гриф «совершенно секретно», и фото из архивов ветеранов помогут понять, за что на чужбине сражались и умирали советские люди. Эта книга - дань памяти всем, кто исполнял свой священный долг перед Родиной вдали от ее границ.

ОДНАКО

В то же время есть случаи, которые выбиваются из общего ряда.

1. Один из них стал известен на всю страну. Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» рассказал о Константине Тулинове. Он сидел в «Крестах», должен был освободиться в 2023 году, но весной отправился добровольцем в Донбасс. Там он прикрыл своих боевых товарищей телом и подорвал себя гранатой. Этим, по словам Михалкова, Тулинов «хотел искупить свою прошлую жизнь».

Константин Тулинов совершил подвиг в Донбассе: на фото слева он в военной форме, а справа - он же ранее в тюремной робе. Фото: Канал Бесогон

Поскольку «набор зеков в спецоперацию» связывают исключительно с ЧВК «Вагнер», все вопросы задают Евгению Пригожину. Прокомментировал он и историю Константина Тулинова:

«Нет никаких сомнений, что этот парень - герой, который горячо любил свою Родину. Костя Тулинов не получил право защищать Родину, он вырвал его. Сегодня общество разделилось на три части:

- кто бежал от судьбы страны;

- кто носит букву Z, чтобы отмазаться и их не трогали;

- кто защищает Родину с оружием в руках или у токарного станка. И среди этой части нет зеков и нет министров, все они - одна команда».

2. Еще один случай стал известен благодаря визиту Пригожина на кладбище в Петергофе. Он возложил цветы к могиле бывшего заключенного Александра Романовского. По данным СМИ, он должен был освободиться только в 2033 году, но на могиле указано, что он погиб в начале августа в бою под Артемовском.

Одно из изданий поинтересовалось у Пригожина, правда ли он был на кладбище.

«Эта фотография появилась не случайно. Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который еще недавно был осужденным, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию», - говорится в официальном ответе.

Единственное объяснение подобным случаям может быть такое, рассказали нам на условиях анонимности правозащитники: заключенный просит помилования, его удовлетворяют, проходят все официальные процедуры, и уже после этого он может отправиться служить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

За разъяснениями мы обратились к депутату Госдумы, заместителю председателя Комитета по обороне Юрию Швыткину:

- Все заключенные, которые отбывают срок, приговорены судом за их преступления. И только суд может их отпустить из мест лишения свободы. Они имеют право участвовать в спецоперации, но только после освобождения - условно-досрочно или после помилования. Если же кто-то говорит, что их надо специально отпускать из мест лишения свободы, это правовой нигилизм. Это юридически невозможно.

- Давайте представим ситуацию, что готовится закон, по которому любой желающий заключенный может написать заявление и вместо зоны отправиться воевать…

- Я против того, чтобы заключенные участвовали в проведении специальной военной операции. Если они освобождены по УДО либо бывшие заключенные, еще можно как-то рассматривать вопрос об их участии в спецоперации. Может, они хотят реабилитировать себя в лице общественности, например, или просто служить Родине. Тогда этот вопрос рассматривать стоит. Но говорить о том, что это должно носить системный характер, или тем более вместо реального срока отправлять воевать - я бы поостерегся.

АЛАВЕРДЫ

А вот украинские спецслужбы прошлись по российским колониям. По данным издания SHOT, они завербовали 29-летнего Григория Кузнецова прямо в колонии в поселке Тлюстенхабль. С ним каким-то образом связались и стали уговаривать вступить в ВСУ и быть наемником. Кузнецов согласился. Уже на воле он присягнул Украине и стал вербовать бывших сокамерников. Но российские спецслужбы вскрыли схему и задержали его.