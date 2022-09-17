Потусторонний «Мир»: Где и как добывают крупнейшие на планете алмазы

Так гигантская шахта выглядит сейчас... Фото: Евгений САЗОНОВ

В начале осени прошла научная экспедиция «Комсомольской правды» по изучению Патомского кратера - сибирского «бермудского треугольника». Осуществлена она была при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Вместе с группой ученых мы пыталась разобраться с загадкой появления необычного объекта в безлюдной тайге Бодайбинского района Иркутской области. Кочевые якуты прозвали его Гнездо каменного орла. И оно действительно напоминает «свитое» из исполинских известняковых глыб гнездо высотой в сорок и диаметром в восемьдесят метров. А в центре воронки находится «яйцо» - каменный холм высотой в двенадцать метров. Но об этой удивительной экспедиции речь впереди - когда ученые обработают результаты исследований. А пока наш рассказ о не менее величественном объекте, хотя и рукотворном. И тоже - загадочном!

Врата в преисподнюю

Стартовала экспедиция «КП» из якутского города Мирный. Того самого, где находится крупнейший алмазный рудник на планете - «Мир». Алмазы здесь добывали открытым способом, постепенно вгрызаясь все глубже в землю, пока карьер не превратился в гигантскую воронку, видную из космоса. По бокам конуса проходил серпантин для грузовиков-великанов. Они вывозили на переработку кимберлит - вулканическую горную породу, которая содержит алмазы. Путь от пика до дна составлял восемь километров!

Сейчас рудник закрыт. Дороги, проложенные по стенам, обвалились, а сама воронка на 2/3 заполнилась водой из потревоженной вечной мерзлоты. Но даже в таком виде «Мир» вызывает трепет как творение рук человеческих - великое и ужасное одновременно.

...а на этом старом снимке из космоса «Мир» еще в строю - по бокам можно разглядеть серпантин, по которому снуют «БелАЗы». Фото: Евгений САЗОНОВ

Подарок съезду

За четыре десятка лет в «Мире» добыли алмазов более чем на триллион рублей! Самый большой алмаз, который «Мир» подарил миру, носит не очень понятное сейчас название «XXVI съезд КПСС». Нашли его в 1980 году и посвятили грядущему съезду компартии. Вес лимонно-желтого алмаза - 342,5 карата, 68 граммов. Хранится он Алмазном фонде Московского Кремля и является самой большой «жемчужиной» в коллекции. В мировом же рейтинге крупнейших алмазов «XXVI съезд...» занимает 25-е место.

Загадочное предсказание

Месторождение алмазов открыли в 1955 году. Эту радостную весь геологи зашифровали в исторической телеграмме начальству: «Закурили трубку мира, табак отличный».

Обнаружить кимберилитовую трубку помогли… лиса и писатель. В день открытия из-под ног изыскателей выскочил рыжий зверь и скрылся в норе, перед которой лежала горка выкопанной серо-голубой земли. Внимательно изучив породу, геологи поняли, что это кимберлит. Лиса устроила свое жилище прямо над скоплением алмазов и привела к нему людей!

Но еще более удивительная история - это предсказание Ивана Ефремова, ученого и автора научно-фантастических произведений.

Самый большой алмаз, найденный в трубке «Мир», весит 68 граммов.

Рассказ «Алмазная труба», опубликованный еще в 1945 году, повествует об открытии в Якутии огромных залежей драгоценных камней. Через девять лет геолог Попугаева нашла немного южнее описанных в рассказе мест первую кимберлитовую трубку «Зарница» - и именно по тем признакам, которые были обозначены Ефремовым. А через год был открыт «Мир»!

Причем геологи, ведшие поиск алмазов, таскали в своих сумках книжку рассказов с «Алмазной трубой»! Все-таки порой наука так похожа на волшебство!

Ну а о том, как наука объясняет магическое происхождение Патомского кратера, мы расскажем в ближайших номерах.