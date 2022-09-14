Анастасия Кочервей - не единственная участница скандального проекта, чья жизнь оборвалась внезапно и трагически. Фото: социальные сети

В середине августа в Финском заливе выловили труп женщины. По предположению следствия, это тело 28-летней Анастасии Кочервей, участницы проекта «Дом2».

Анастасия Кочервей - не единственная участница скандального проекта, чья жизнь оборвалась внезапно и трагически. «Комсомолка» вспомнила все трагедии неоднозначного шоу.

Кристина Калинина

Кристина Калинина. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка пришла на стройку в 2006-м. Ей хотелось познакомиться с мужчиной, который смог бы стать достойным отцом для ее маленькой дочери Вики. На время съемок Кристина оставила ее в Туле с бабушкой. Калинина сразу объявила всем участникам о своих планах. Рассказывала, что мечтает о большой семье с кучей ребятишек, о доме с садом и любимом человеке. Однако окружающие заподозрили Кристину в каких-то интригах и начали травить, почуяв в ней жертву. В итоге, на проекте «Дом-2» Кристина продержалась всего тринадцать дней. Ее сочли мягкотелой, безвольной и турнули за периметр, попутно обвинив в том, что она бросила дочь и помчалась сломя голову за любовью.

Калина покинула проект. Казалось, что такого? У молодой симпатичной девушки все впереди и ее добрый характер будет вознагражден встречей с хорошим человеком. Но Кристина впала в депрессию, сильно похудела. А в 2007 году умерла от сердечной и почечной недостаточности. Трагедия случилась за неделю до ее 23-летия.

Оксана Корнева

Оксана Корнева. Фото: СОЦСЕТИ

Эта девушка прибыла на стройку к Маю Абрикосову в 2004-м году. Май не оценил этот жест и саму девушку. Через 48 дней Оксана покинула не слишком гостеприимный «Дом».

А в январе 2009-го года Корнева погибла в ДТП. Оксана вместе со своими друзьями решила перебежать Садовое кольцо в неположенном месте. Водитель микроавтобуса не ожидал такого поворота событий, и не успел затормозить перед внезапно возникшими нарушителями. Друзья Оксаны скончались на месте. Сама экс-участница «Дома-2» была госпитализирована. Однако врачам реанимационной бригады не удалось ее спасти: травмы оказались не совместимы с жизнью.

Андрей Кадетов

Андрей Кадетов. Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре после появления на телестройке симпатичного голубоглазого парня под два метра ростом появилась новость: Андрей официально женат! На площадке он пробыл с апреля по ноябрь 2010 года, флиртовал с несколькими участницами и разбил не одну пару. Но ведущие поставили ловеласа перед выбором: либо разводишься, либо уходишь. Кадетов уехал домой.

Через месяц после возвращения, жизнь его оборвалась. Кадетов вышел погулять с собакой во двор, а там неизвестный мужчина нанес звезде телепроекта четырнадцать ударов ножом. Продавцы из соседнего магазина вызвали скорую, но было поздно: Андрей скончался. Убийцу задержали. Им оказался экс-сотрудник МЧС. На допросе он сказал, что отомстил Кадетову за изнасилование бывшей девушки. Злоумышленника приговорили к 11 годам лишения свободы. Однако друзья погибшего утверждали, что Андрея оболгали, втянули в мошенническую схему, и обвинив в изнасиловании требовали денег за отзыв заявления. У Кадетова остался маленький сын.

Оксана Аплекаева

Оксана Аплекаева Фото: социальные сети

Убийство Аплекаевой стало самым громким делом, связанным с «Домом-2». Оксана продержалась в проекте два с лишним месяца. Яркая блондинка была уверена, что проект изменил ее жизнь к лучшему.

Оксана родилась в Уфе, там же получила образование бухгалтера. Но цифры, отчеты - все это казалось таким скучным. Ее манила карьера модели. Действительно, «Дом-2» стал некой стартовой площадкой. После ухода за периметр, Оксана получила несколько заманчивых предложений и стала работать моделью. Аплекаева стала позировать на выставках. В августе 2008-го девушка работала на международном автосалоне в «Крокусе». После смены села на мотоцикл к неизвестному мужчине и умчалась с ним куда-то. Больше ее никто не видел. В сентябре дальнобойщики нашли ее тело в канаве у дороги. Его долго не могли опознать: документов и телефона не было. И все-таки, следствие выяснило, перед ними Оксана Аплекаева, причина смерти - удушение. Однако дальше дело не пошло: виновные в гибели Оксана найдены не были. У следствия было две версии. По одной Оксане отомстил один из ухажеров. По другой, ее убрали, потому что она располагала информацией, которую можно было использовать для шантажа. По словам друзей, Оксана не отличалась особенностью хранить чужие тайны.

Мария Политова

Мария Политова. Фото: СОЦСЕТИ

Москвичка Маша Политова - яркая, заводная, скандальная, трижды появлялась на проекте. В последний раз Политова пришла на телестройку в 2010-м. Но и в этот раз продержалась всего двадцать дней. После девушка перепробовала несколько специальностей. Трудилась журналистом, фотомоделью, визажистом.

Мария поражала своей красотой, бездонными озорными глазами. Ей пророчили удачную карьеру. Но не сложилось: в 2017-м замерзший труп Марии Политовой нашли в подмосковном дачном поселке Щелковского района. Рядом с ней лежала початая бутылка рома и блистер от таблеток. Позже судмедэксперты назвали причину смерти 30-летней красавицы: интоксикация, вызванная смешением алкоголя и лекарств. Было это убийство или суицид, так выяснить и не удалось. По словам знакомых, Маша несколько раз до этого пыталась покончить с собой. Кстати, любовь построить Маше Политовой все-таки удалось. Она вполне счастливо жила с журналистом Артемом, который и забил тревогу, после ее пропажи.

Анастасия Тарасюк

Анастасия Тарасюк. Фото: СОЦСЕТИ

В июне 2018 года Настя выпала из окна многоэтажки. Ей было всего 24 года. Следствие рассматривало версии и убийства, и самоубийства.

Друзья рассказывали, что после проекта у девушки случилась затяжная депрессия. Без света софитов она чувствовала себя одинокой. Несмотря на это, у нее появился молодой человек. Но отношения их нельзя было назвать гладкими. Мужчина признавался: Настя была не прочь побаловаться запрещенными веществами. Ему это не нравилось. К тому же, он узнал, что Тарасюк работает в эскорте и расстался с ней на этой почве.

Полина Лобанова

Полина Лобанова. Фото: СОЦСЕТИ

Полина Лобанова знала, как запомниться зрителям: в первый же день она занялась сексом в душе. Но карьера строительницы любви не заладилась, на проекте она провела два месяца.

В июле 2019 года 20-летнюю Полину нашли мертвой. Причина смерти наркотики: у Лобановой не выдержало сердце. Впрочем, родственники девушки утверждали, что она ничего такого не употребляла и запрещенные вещества ей могли подмешать на вечеринке.

А КТО ЕЩЕ?

- Светлана Устиненко пришла на проект в 2013 году. Но целью ее была не любовь, а знакомство с будущим мужем своей дочери Алианы — Александром Гобозовым.

Но Светлана стала участницей шоу. Радужным планам на жизнь помешал диагноз - рак мозга. Женщина сражалась с недугом и смогла выиграть у смерти какое-то время. В 2016 году Устиненко умерла, ей было 48 лет.

- Еще одним участником, «Дома2», которого свалила болезнь, стал Петр Авсецин. Его пребывание на проекте закончилось через 3 недели. Потом Петр начал неравную борьбу с раком. Увы, победу ему одержать не удалось.

- Василий Жулинский - рекордсмен по скорости покидания проекта. Его отправили домой в первый день. А вскоре мужчину нашли мертвым в реке.

КСТАТИ

От сумы и от тюрьмы

Телепроект «Дом-2» - странным образом влияет на участников. Они все время находятся под камерами и пристальным вниманием съемочной группы, зрителей. Участникам даже платят зарплату за то, что они «строят любовь». Кстати, деньги немалые. В обычной жизни далеко не каждый из ни смог бы заработать и половину этой суммы. Привыкнув к таким условиям, юноши и девушки думают, что дальше все так и будет. Но за периметром начинается другая жизнь. Там надо работать, зарабатывать, а телеслава оказывается мыльным пузырем. Р-р-раз, и ее нет. И тут многие решаются преступить закон, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, к которому они успели приобщиться в «Доме2».

Одна из действительно ярких участниц проекта Анастасия Дашко попалась на мошенничестве. Она обманным путем заполучила более трех миллионов рублей. За что и была осуждена на три года.

В 2010 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили в посылке для Михаила Подорова солидное количество таблеток экстази и килограмм метамфетамина. За это экс-участник «Дома2» получил 16 лет колонии. На торговле наркотиками попался и другой «строитель любви» Слава Попов. Наркотиками он барыжил прямо в университете. За такую торговлю суд дал ему шесть с половиной лет. Также за запрещенные вещества получили сроки Елена Беркова, Сергей Пустынников, Глеб Жемчугов.

Белорус Сергей Сичкар участвовал в шоу в 2013-м, после был пойман на продаже краденых авто. Сергея приговорили к году заключения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

11 участников «Дома-2» умерли за 16 лет существования проекта. За серьезные правонарушения (наркотики, мошенничества) были задержаны 13 «строителей любви».