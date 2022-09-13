Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Достоинства военные суть: для солдата – отвага, для офицера – смелость, для генерала – доблесть, руководствуемые началами порядка и дисциплины, управляемые бдительностью и предусмотрительностью», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А самая известная цитата Суворова полностью звучала так: «Сам погибай, а товарища выручай. За убитых Церковь Бога молит!».

ОБРАТИЛ ВРАГА В БЕГСТВО

Сержант Сергей ЖАРИНОВ

Сержант Сергей ЖАРИНОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал сержант Сергей Жаринов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения сержант Жаринов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил пять единиц вражеской бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня, старший сержант Сергей Жаринов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

ОСТАНОВИЛ НАСТУПАЮЩУЮ БРОНЕТЕХНИКУ

Старший сержант Магомед АППАЕВ

Старший сержант Магомед АППАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Расчет под командованием старшего сержанта Аппаева выполнял задачу по удержанию укрепрайона российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий расчет под командованием старшего сержанта Магомеда Аппаева, занимая стратегически выгодную позицию, отразил две атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем старшего сержанта Аппаева было уничтожено два вражеских танка, три БМП противника и до двух десятков националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным прекращением огня, старший сержант Магомед Аппаев обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки».

ВИРТУОЗ КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Капитан Антон НОВОСЕЛОВ

Капитан Антон НОВОСЕЛОВ Фото: Минобороны РФ

«Капитан Антон Новоселов выполнял задачу в составе дивизиона по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. Грамотно и непрерывно ведя разведку артиллерии националистов, личным составом батареи капитана Антона Новоселова было обнаружено и подавлено огнем свыше 20 единиц военной техники и артиллерийских орудий националистов. Благодаря умелым действиям капитана Антона Новоселова удалось нанести упреждающие удары по позициям боевиков и уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника. Благодаря мужеству и самоотверженности офицера, профессионализму его подчинённых все выявленные цели были своевременно подавлены, продвижение украинских националистов было сорвано».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Младший сержант Александр АЛИФАТОВ

Младший сержант Александр АЛИФАТОВ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших десантных подразделений подверглись интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, российские десантники приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, расчет под руководством младшего сержанта Алифатова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся

в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, младший сержант Алифатов вместе с расчетом уничтожил 9 националистов, а также вывел из строя бронетранспортер боевиков. Воспользовавшись временным прекращением огня, младший сержант Александр Алифатов оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».