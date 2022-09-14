Возможный шпион отправлен за решетку

Сотрудники Федеральной службой безопасности России в результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий в Приморском крае пресекли деятельность жителя Владивостока, что выполнял задания украинской разведки. На кадрах, что опубликовали сотрудники ФСБ можно увидеть, как шпион старательно фотографировал военные объекты.

«Подозреваемый в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации», - сообщили в ФСБ России.

Возможный шпион отправлен за решетку. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), с обвиняемым работают следователи, которые выясняют все его контакты.

Отметим, что на днях сотрудники ФСБ России задержали в Московской области за шпионаж директора по качеству авиационного завода. Он переслал секретные чертежи боевой авиатехники сотруднику «Одесского авиационного завода». Его также изобличили в госизмене.

Напомним, недавно суд признал бывшего журналиста Ивана Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам тюрьмы за передачу секретной информации о продукции военно-промышленного комплекса России западным разведкам. Он будет отбывать срок в колонии строго режима.