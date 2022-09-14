Китайский зоопарк просит помочь живыми цыплятами

Проблемы с едой возникли из-за очередной вспышки коронавируса Фото: EAST NEWS

Парк дикой природы Гуйчжоу обратился к чиновникам и бизнесменам с просьбой помочь спасти от голода редких животных. В зоопарке обитают находящиеся под угрозой исчезновения сибирские, белые бенгальские и южно-китайские тигры, а также панды, крокодилы и зебры.

«Почти 70 процентов животных, содержащихся в парке, относятся к охраняемым видам, но в настоящее время кормовых запасов в парке недостаточно», — сообщил владелец парка в письме, направленном местным властям. Парк нуждается в «живых цыплятах и рыбе, а также булочках на пару и замороженных крабах».

Проблемы с едой возникли из-за очередной вспышки коронавируса. Более 50 китайских городов, в которых проживает около 290 млн человек, частично или полностью закрыты. Соответственно, нарушены логические цепочки, некоторые поставщики просто не могут привезти товар. Никто не знает, как долго продлится изоляция. Кроме того, парк испытывает и финансовые трудности, так как закрыт для посетителей с 5 сентября.

Тинг Лу, главный экономист Nomura по Китаю рассказал FT: «За последнюю неделю общая ситуация с Covid в Китае значительно ухудшилась. Что вызывает все большую озабоченность, так это то, что очаги Covid продолжают перемещаться из нескольких отдаленных регионов и городов, которые, по-видимому, имеют меньшее экономическое значение для страны, в провинции, которые имеют гораздо большее значение для национальной экономики Китая».