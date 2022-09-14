Военный эксперт: «Под Балаклеей мы пропустили удар, но надо встать, отряхнуться и идти дальше»

Подготовка к этому контрнаступлению велась уже достаточно давно. Оно разрабатывалось и курировалось на всех этапах странами НАТО Фото: REUTERS

Об этом в эфире Радио КП мы поговорили с экспертом Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борисом Рожиным.

КИЕВ БУДЕТ ДАВИТЬ ЕЩЕ ПАРУ МЕСЯЦЕВ

- Борис Александрович, украинский прорыв в Харьковской области. Почему вдруг Украина так нагло пошла в наступление? Резко накопили силы или уже терять нечего и поджимают сроки?

- Подготовка к этому контрнаступлению велась уже достаточно давно. Солдаты обучались странами НАТО, части перевооружались странами НАТО. Оно вообще разрабатывалось и курировалось на всех этапах странами НАТО. Вы, кстати, зря говорите только про Харьковскую область.

- А разве наступление под Херсоном не было отвлекающим маневром?

- Нет, это не отвлекающая атака. У противника была конкретная цель – прорвать нашу линию обороны, и выйти к Днепру. Только наступление на Херсон у них не получилось. Они захлебнулись кровью, понесли очень большие потери. Даже по американским заниженным данным - соотношение потерь было один к пяти в нашу пользу. Пытались еще и в Харькове, там тоже не получилось. А вот под Балаклеей получилось. Прорвали фронт и ввели накопленные резервы. И именно поэтому нашим пришлось проводить перегруппировку. Отводить войска на рубеж реки Оскол и сейчас заниматься стабилизацией фронта.

- Это наступление ожидалось?

- В какой-то мере. Запад подгонял Украину, чтобы она что-то предпринимала. Им нужны видимые результаты своих поставок, военной помощи, обучения. Они это получили и теперь будут пытаться продолжать дальше.

- Долго это будет длиться?

- Ближайшие пару месяцев – точно.

- Зачем подгонять? Чтобы успеть до зимы?

- Европа торопится, потому что зима наступает. Им нужны хоть какие-то результаты. Администрация Байдена торопится, потому что в ноябре будут промежуточные выборы, и, по местным прогнозам, они могут потерять контроль над Конгрессом. Поэтому им остро необходимы какие-то военно-политические успехи. Поэтому Зеленский, невзирая на какие-то потери, издержки, будет стараться гнать вперед.

Мы поговорили с экспертом Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борисом Рожиным

ИНОСТРАНЦЫ ДЕЛАЮТ ПОГОДУ

- Украинцы за лето обучили целый корпус - по разным цифрам от 20 до 40 тысяч человек. Часть готовилась в Польше, часть в Германии. Это они пошли в атаку?

- Там действовали хорошо знакомые по Донбассу бригады - 92-я, 93-я, 25-я. Естественно, их пополняли, в том числе и обученными людьми, иностранными наемниками, резервом. Но говорить, что откуда-то внезапно нарисовались новые бригады, которых там никогда не было, нельзя.

- То есть эти 40 тысяч обученных НАТО солдат еще где-то появятся?

- На Украине с одной стороны, набирают много пушечного мяса по мобилизации, с другой стороны - пытается некоторых обучить и сделать те соединения, которые можно использовать для наступательных действий.

- Роль наемников высока или они погоды не делают?

- Безусловно, высока. На фоне какой-нибудь территориальной обороны, наемники могут усиливать какие-то направления. Помимо того, что это просто солдаты с оружием, там есть и специалисты - операторы дронов, снайперы, спецы радиоэлектронной борьбы, киберборьбы. Они могут серьезно усилить на тех или иных направлениях. Это мы видели и на Балаклейско-Изюмском участке фронта. Важно понимать, что помимо обычных наемников, есть и действующие офицеры различных стран НАТО, которые мимикрируют под наемников. Это касается британской SAS, польских спецподразделений, спецподразделений из Прибалтики.

Запад подгонял Украину, чтобы она что-то предпринимала Фото: REUTERS

ЭТО НЕ ПРОВАЛ

- Можно ли прорыв украинцев на Балаклею и нашу последующую перегруппировку с отводом войск назвать провалом?

- Замысел противника заключался в том, чтобы стремительным ударом выйти к Осколу с разных сторон и окружить всю нашу Изюмскую группировку. Командование в этих условиях поступило единственно возможным и правильным способом - начало вытягивать войска с изюмского выступа и отводить их. Да, с потерями, но основная группировка смогла отойти. Главный замысел противника, который заключался именно в окружении, они реализовать не смогли.

- Так это можно назвать провалом?

- Это что-то в духе того, как было в Сирии - потеря Пальмиры. Сначала мы ее взяли, потом боевики ее отбили, потом мы ее опять взяли. В Сирии мы тоже не только от победы к победе шагали. Это надо стоически, по-мужски воспринимать. Да, мы пропустили удар, встали, отряхнулись, пошли дальше.

- А почему так получилось? У нас людей не хватает, у нас вооружений не хватает?

- Вооружений у нас много. Об этом даже противник все время говорит. С точки зрения людей… Очевидно, что если ты воюешь в режиме добровольческой армии, а противник проводит тотальную мобилизацию, понятное дело, что он имеет превосходство. А это затрудняет достижение целей спецоперации. Поэтому в обществе постоянно идут дискуссии - «Надо ли проводить мобилизацию?». Хотя бы ограниченную, частичную. Чтобы насытить фронт людьми.

На Украине с одной стороны, набирают много пушечного мяса по мобилизации, с другой стороны - пытается некоторых обучить Фото: REUTERS

ДОБРОВОЛЬЦЫ - НЕ ЗАМЕНА МОБИЛИЗАЦИИ

- Кремль сказал, что о мобилизации речи не идет. А вот Госдуме предложили разрешить записываться в мобилизационный резерв многодетным отцам. Это начало мобилизации?

- Не обязательно. Разные меры постоянно принимаются. Вот хотя бы те же БАРСы (батальоны армейского резерва специального, - ред.), которые набирают в регионах. Эта как мера, как замена мобилизации.

- А где они? Они уже в дело вступили? Они себя показали?

- Тот же Красный Лиман удерживал один из таких БАРСов, и мужики себя отлично показали. Когда противник думал с наскока взять Лиман, они там встали, удержали свой участок. Это говорит, что при должном оснащении, при твердом руководстве они вполне себе могут стать (и уже стали, я думаю) хорошим дополнением для регулярных войск. Есть еще отряды добровольцев, которые готовят на территории Чеченской Республики - в том же Гудермесе, в лагере подготовки. Приезжают добровольцы, их там экипируют, проводят занятия, а потом отправляют в зону спецоперации.

- У нас как вообще дела с добровольцами обстоят? Достаточно или, скажем так, недобор?

- Понятно, что добровольцами тех же темпов, как при мобилизации не добьешься.

У противника была конкретная цель – прорвать нашу линию обороны Фото: REUTERS

ЧТО ДАЛЬШЕ

- Давайте о будущем? Что ждать в ближайшее время?

- Противник, после успеха под Изюмом и Балаклеей будет пытаться вытеснить нашу армию из восточной части Купянска, попытается прорваться к северу от Купянска и будет пытаться давить в направлении Красного Лимана, Святогорска. Возможны какие-то атаки на Николаевском, Запорожском или на Донецком направлениях. То есть, они будут попытаются сделать еще один прорыв с оперативными целями. Задача нашего командования эту попытку выявить и своевременно купировать. А как фронт стабилизируется, надо вести работы по пополнению частей, увеличивать размер действующей группировки.

- А наше командование выявит эту «еще одну попытку»?

- Да противник и не скрывает желания наступать. Так что очень отвественная задачу а разведки. С той стороны же тоже не дремлют - постоянная дезинформация, распускают слухи: «Мы там будем наступать, нет, вот там». Я думаю, что у нас это понимают.

- А наши в атаку пойдут? Люди не понимают, почему все остановилось.

- Официальная-то цель второго этапа спецоперации какая? Освобождение территорий ДНР. Наступление и идет в районе Соледара и Артемовска. Сейчас там будут бои за Зайцево, в промзоне Артемовска, продолжаются уличные бои в Соледаре. Постепенно и медленно идет продвижение, а быстро не обещают ничего.

МЫ ВОЮЕМ НЕ С НАЦИКАМИ

- Власти Запорожья бьют тревогу - у них под брюхом Украина собирает очень большую группировку. А у них сил-то хватит еще?

- Они стянули многое в район Балаклеи. Теперь могут по внутренним путям часть сил спешно перебросить на усиление либо на Запорожское, либо на Донецкое направление. Такой ход мысли вполне можно себе предположить.

- Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов заявил, что они не успокоятся пока Россия будет существовать в нынешнем виде. Это про ту самую «деколонизацию», которой грезит Запад?

- Это обычное такое гавканье марионеток. Важно понимать, что люди, которые развязывали войну на Украине, свои цели со времен Обамы не изменяли. Их задача – ликвидация России как субъекта международной политики. Вообще-то еще в 2014 году нас приравняли к ИГИЛ и вирусу Эбола. И враги наши, конечно, не эти нацики заигравшиеся в каргокульт Третьего рейха, а те, кто их спонсирует. Они стояли в Сирии за спиной ИГИЛ и Аль-Каиды, здесь - за спиной украинских нацистов.

«КАЛИБРОВ» ХВАТИТ

- А наша экономика выдержит? Есть запас прочности?

- На западе явно был расчет на то, что она из-за серьезных санкций схлопнется еще в феврале-марте, люди выйдут на улицы, это приведет к военно-политическому коллапсу уже весной. Но мы видим сейчас, что проблема Центробанка сейчас – это не доллар за двести, а как бы доллар хотя бы к семидесяти поднять, потому что со стабилизацией слишком перегнули. Экономически да, страна вполне справляется. Понятно, что будет спад в этому году, будет и в следующем, но не такой большой. Если мы сделали ставку на длительное противостояние, естественно, задачи помимо действий на фронте - разыгрывать свои экономические карты. И на текущий момент они разыгрываются достаточно успешно, на мой взгляд.

- А промышленность справится? «Калибров» наклепают?

- Нам рассказывали, что «Калибры» закончатся в марте, но, как мы знаем, они и сегодня успешно летают. Понятно, что не так все просто - нужно время, чтобы их собирать, запасы расходуются. Но темпы на оборонных заводах нарастили, там работают в три смены. Вот с импортными комплектующими могут быть перебои. Но по большинству вопросов, эти вопросы решаемы. Да, могут быть затыки там, где мы свое производство похерили. Теперь надо заниматься созданием предприятий с нуля. Но ничего справимся.

НЕ ЖДИТЕ КИТАЙЦЕВ НА ФРОНТЕ

- А наши партнеры могут нам чем-нибудь помочь? Белорусы, ОДКБ, Китай.

- Помощь определенная оказывается. Просто она не афишируется, чтобы избежать дополнительных экономических последствий. Важно понимать, что все они учитывают свои собственные экономические интересы. Многое остается за кадром.

- Это какая-то техническая помощь, разведка или еще что-то?

- Техническая помощь, содействие в некоторых вопросах, которые немаловажны для действий РФ. Допустим, Белоруссия не скрывает, что оказывала большую помощь в логистике или лечении наших военных на своей территории.

- А мы можем увидеть под Харьковом какую-нибудь китайскую дивизию «Кунь Лунь»?

- Не думаю, что китайцы будут напрямую участвовать в спецоперации. У них своя война на носу, они к другим вещам готовятся.