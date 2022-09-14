Рекордный товарооборот: готов ли Китай полностью заменить России западный импорт

Фото фонда Росконгресс

Вызовы, оформившиеся во время пандемии COVID-19, под воздействием санкционной политики Запада и международных потрясений, лишь теснее сплачивают Москву и Пекин. Число совместных проектов растет, как и инвестиционная заинтересованность китайского бизнеса. И как отметил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, сегодня российско-китайские отношения вступили в наилучший период своего развития за всю историю.

Бизнес-диалог «Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху» стал важной площадкой на полях ВЭФ-2022, где представители двух стран дали оценку развитию двухсторонних отношений.

- Быстрыми темпами развиваются торговля и инвестиции. На протяжении 12 лет Китай остается главным партнером России, - подчеркнул посол КНР в России. - С января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг 97,7 млрд долларов. Рост составляет 29%. Импорт Китая из России вырос на 49% и обогнал на 20% прирост объема двусторонней торговли.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР установили планку для товарооборота между двумя странами в 200 млрд долларов и, по мнению участников секции, стороны уверенно движутся к выполнению поставленной задачи. Этому способствует открытие автомобильного моста, соединившего Благовещенск и Хэйхэ, готовится к запуску движение по железнодорожному мосту Нижнеленинское-Тунцзян.

Помимо совместных проектов в «традиционных» областях, таких как нефтегазовый сектор, угольный и аграрный, ведется поиск новых точек соприкосновения, в частности, в области зеленой низкоуглеродной энергетики, решаются проблемы, появившиеся в связи с пандемийными ограничениями в транспортно-логистическом секторе.

- В прошлом году объем перевозок составил почти 100 млн тонн в двустороннем обращении. За семь месяцев этого года мы приросли на 6% и мы видим динамику увеличения, - констатировал гендиректор компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров. - Цепочки подстроились и перестроились для максимального комфорта. Даже во время короновируса железнодорожные дороги позволили сохранить экономическое развитие, минимизировав взаимодействие людей. В этом году транзит просел, но вырос экспорт и импорт.

НОВЫЕ ТОЧКИ

Эксперты сошлись во мнении, что для ускорения транспортировки грузов и увеличения объема необходимо решить ряд задач: минимизировать бюрократические проволочки и усовершенствовать имеющуюся инфраструктуру. По словам Белозерова, нужно повысить эффективность работы существующих погранпереходов; создать новые погранпереходы, в том числе и трансграничные инфраструктурные объекты; активнее развивать цифровое взаимодействие.

Также глава РЖД рекомендовал участникам российско-китайского сотрудничества отказываться от финансовых оценок в американских долларах и проводить анализ исключительно в национальных валютах - рублях и юанях.

Председатель совета директоров энергетической корпорации SPIC Ван Жуйбин рассказал, что планируется инвестировать порядка 100 млрд юаней в совместные российско-китайские проекты, в том числе в проекты в новых отраслях сотрудничества. Одним из инструментов укрепления сотрудничества может стать создание фондов инвестирования в сфере энергетики.

- Мы подготовили около 13 млрд юаней, которые будут вложены в совместные проекты в сфере энергетики (гидрогенерация энергии, ветрогенерация, использование солнечной энергии, природного газа, атомной энергетики), - добавил Ван Жуйбин.

Торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский рассказал, что в связи с санкциями наблюдается резкое увеличение числа запросов на китайскую промышленную продукцию взаимен ранее поставлявшейся с Запада. Поэтому появился запрос на создание двуязычной платформы, ориентированной на установку контактов между российскими бизнес-представителями и китайскими.

Особое внимание Дахновский уделил решению финансовых вопросов, отметив, что подчас китайский бизнес опасается связываться с клиентами из России. В этом случае он подчеркнул необходимость создания трансграничного платежного механизма не подвластного санкциям.

- Также стоит задуматься о большем взаимном распространении национальных платежных систем – UnionPay в России и «МИР» в Китае. Как минимум, это могло бы придать импульс трансграничной электронной торговле, - сказал торговый представитель РФ.

Говоря о сотрудничестве двух стран в современных высокотехнологичных сферах (робототехника, биоинженерия и др.), Дахновский также упомянул Форум партнерства БРИКС по новой промышленной революции. В рамках него создается центр промышленных компетенций стран БРИКС. По его словам, запуск центра позволит повысить эффективность использования имеющегося технологического потенциала России и Китая, а также создаст дополнительные условия для его наращивания.

РЕГИОН С ПОТЕНЦИАЛОМ

Выстраивание бизнес-диалога между предпринимателям, в том числе на региональном уровне, обеспечивает Российско-китайский деловой совет. По словам его исполнительного директора Евгения Маркина, на сегодня в РКДО входит более 60 крупнейших российских предприятий. Основная задача совета - налаживать прямые деловые контакты между предпринимателями РФ и КНР, поддержка совместных проектов, помощь в коммуникации.

Не так давно при поддержке РКДО бизнес-миссия китайских предпринимателей побывала в Чеченской республике, до этого состоялись визиты в Приморский край, на Камчатку. В планах посещение Амурской области. Дальний Восток привлекает китайский бизнес и инвесторов в силу региональной близости, а также гигантского потенциала, таящегося в этом регионе.

- У нас давно сложились дружеские отношения с нашими китайскими партнерами, в первую очередь с провинцией Хэйлунцзян, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Это отношения во многом в гуманитарной сфере и торгово-экономической. В гуманитарной хотел бы отметить Ярмарку культуры и искусств, которая проводится на берегах реки, сейчас в Благовещенске строится музей Российско-китайской дружбы.

С этого года во всех школах Благовещенска в программу вошел китайский язык.