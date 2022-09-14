«Сократить сроки от разведки до добычи»: какое будущее у разработки полезных ископаемых на Дальнем Востоке?

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Дальний Восток играет доминирующую роль в добыче полезных ископаемых России, а также обладает огромным потенциалом для наращивания отечественной минерально-сырьевой базы. В регионе насчитывается более 6 500 месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородов. Каким может быть будущее этой части страны? На Восточном экономическом форуме эксперты обсудили во время сессии: «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Добыча и переработка полезных ископаемых».

ЗОЛОТО, УРАН, МОЛИБДЕН…

«На Дальнем Востоке у нас находится 49% запасов всего золота, 65% запасов серебра, 80% запасов урана, 65-67% молибдена и вольфрама. Таким образом, все, что происходит с сырьевым комплексом Дальнего Востока, оказывает прямое и непосредственное влияние на всю страну», — отметил директор Всероссийского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского Олег Казанов.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что полезных запасов в нашей стране достаточно, но властям необходимо четко понимать, сколько и какое сырье нужно для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Страна впервые за 26 лет обновила перечень основных видов стратегического сырья, которое поможет расставить задачи в геологоразведке. В новом списке 61 позиция, 55 из них добывают в России; в частности, на Дальнем Востоке — 27 видов.

«Самое главное — это ускоренный ввод месторождений в разработку, - УБЕЖДЕН Александр Козлов. - Надо работать быстрее над созданием отечественной конкурентной базы, стратегической отечественной базы сырья, открытием новых месторождений и открытием новых крупных геологоразведочных проектов. Наша цель — повысить эффективность управления отраслью и сократить сроки от разведки до добычи».

«БЕЗ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА НЕ ОБОЙДЕМСЯ»

«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы запустить к концу года Туганский ГОК (горно-обогатительный комбинат «Ильменит» в Томской области. — «КП»), который будет заниматься выработкой титана и ниобия. Без поддержки государства в добыче редкоземельных металлов мы не обойдемся. Минерально-сырьевая база дефицитных материалов имеет низкую ликвидность», — уточнил генеральный директор компании «Атомредметзолото» Владимир Верховцев.

Участники отрасли отметили ряд направлений, где требуется помощь государства. В числе главных проблем: плохая защищенность недропользователей, растянутые сроки оформления документов и дефицит оборудования из-за введенных санкций странами коллективного Запада.

«Реализация программы импортозамещения стоит очень остро, поскольку у нас нет вообще никакого горно-шахтового оборудования отечественного производства. Чего греха таить, 90% этих машин у нас работает как раз из Польши, США, Австрии, которые нам полностью заблокировали поставки», — напомнила председатель совета директоров угольной компании «Колмар Груп» Анна Цивилева.

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Гендиректор «Атомредметзолото» Владимир Верховцев предложил в первую очередь вести геологоразведку в местах добычи полезных ископаемых. Там уже есть вся инфраструктура: дороги, линии электропередач. Это даст максимально короткий срок в развитии месторождения.

Кроме того, бизнесу необходимо предоставить возможность покупать и продлевать лицензии в формате «одного окна».

Для повышения инвестиционной привлекательности проектов в министерстве природных ресурсов и экологии предлагают рассмотреть возможность понижающего коэффициента налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на начальных этапах проектов – на первые 10 лет.

«Финал, к которому мы стремимся, — это «одно окно» при лицензировании недр. Мы изучили всю цепочку, как недропользователь получает лицензию. В итоге на все согласования по смежным природным объектам — это и лес, и вода, и особо охраняемые природные территории — он тратит в среднем 573 дня. Почти два года. Два года люди бегают, согласовывают документы. Мы изучали цепочку и вышли на срок 100 дней максимально, который можно сделать. Расширили предельный размер участков в одни руки — с трех до пяти. В дальнейшем это приведет к 30% росту инвестиций в геологоразведку ежегодно», — резюмировал министр Александр Козлов.