Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, не стало Владимира Сунгоркина, я знаю, что вы с ним дружили.

- Да, неожиданная совершенно новость. Потому что он моложе меня и вроде совсем недавно общались. Жизнерадостный, активный, блестящий журналист и честный, настоящий человек. Как все в «Комсомолке», кстати.

- Да, для нас это трагедия, катастрофа.

- Я так понимаю, что он занимался сбором интересных материалов в Хабаровском крае, да?

- Да, в Хабаровском крае.

- Ну, я знаком с Володей, как и с тобой, больше 30 лет. Блестящий собеседник. Интеллектуальный журналист. Человек, умеющий формулировать мысли. А самое главное для меня – это надежный товарищ, как и газета. Потому что, ты знаешь, за эти 30 лет чего только не было – и в стране, да и со мной тоже. А «Комсомолка» и Володя всегда были рядом.

Это безвременная потеря. Ну, потому что, слушай, 68 лет – разве это возраст? Особенно для меня, 70-летнего? Жаль. Жаль. Мы его будем помнить, безусловно.

Единственное, что хочу пожелать, чтобы «Комсомолка» стала еще лучше в память о Володе Сунгоркине.