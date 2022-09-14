Одноклассники запускают «Академию контента» – образовательный проект для авторов и бизнеса

Образовательный курс стартует 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей

Социальная сеть Одноклассники запускает «Академию контента» – масштабный образовательный курс для тех, кто хочет создавать контент в социальной сети и развивать свою страницу в ОК. Курс будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации.

Образовательный курс стартует 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Спикерами Академии выступят инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями, которые имеют собственную лояльную аудиторию на различных площадках и ведут свои авторские программы и курсы.

Кроме того, студенты будут получать обратную связь от известных блогеров, экспертов рынка и сотрудников соцсети. ОК также выделят 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний Рекламный кабинет для лучших ста учеников: каждый получит 10 тыс. рублей в виде бонусов.

Социальная сеть Одноклассники запускает «Академию контента»

Среди преподавателей: Александр Постанович – автор одного из самых крупных блогов про SMM «Один день SMM-щика»; Майя Богданова – основательница «Школы контента», автор книг о копирайтинге; Ян Сташкевич – самый известный креатор в СНГ, организатор масштабной конференции INSTAdium; Григорий Чтчян – автор каналов Digital BDSMM, «Адовый PR» и «НЕплохой маркетинг»; Руслан Фаршатов – блогер, телеведущий, основатель образовательного проекта «Медиафитнес»; Олеся Боярская – эксперт по маркетингу и коммуникациям с блогерами; Даша Жукова – журналист, автор блога в стиле lifestyle; Наталья Карпова – тележурналист, автор блога о самопрезентации и этикете.

После каждого модуля студенты будут проходить тесты на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 15 баллов из максимально возможных 25, получат электронный сертификат о прохождении курса от ОК. У лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами, а также возможность принять участие в конференции OK Update.

Одноклассники регулярно поддерживают авторов контента. Так, в августе 2022 года ОК запустили первую общедоступную программу монетизации видео – теперь все администраторы групп с качественным видеоконтентом могут зарабатывать на показе рекламы. Ранее соцсеть представила умный алгоритм «Молния». Он отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков.