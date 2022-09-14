Станет ли Иран новой сверхдержавой

иранская армия одна из сильнейших в мире Фото: EAST NEWS

Только ленивый не сравнил триумфальную поездку Владимира Путина в Тегеран летом 2022 года и знаменитую конференцию лидеров «Большой тройки» в 1943-м. Место действия и количество главных лиц — то же. Как и тема совещания: контуры послевоенного мира.

А вот нюансы — другие. Некогда великая Персидская империя к 1943 году стала страной второго сорта, этакой «Эстонией с нефтью», и оказалась в прямом смысле захвачена другими сверхдержавами. На всякий случай, чтобы эти энергоресурсы не достались рейху, Сталин и Черчилль разделили Иран между собой на оккупационные зоны, словно какую-нибудь африканскую колонию.

Зато в 2022 году двумя другими участниками «встречи Большой тройки» стали совершенно иные игроки: президенты Турции и Ирана. Потому что без них новый многополярный мир представить сложно. Но если успехи Анкары по сколачиванию «второй Османской империи» не отрицают даже недоброжелатели, то Иран — по-прежнему тёмная лошадка.

Может ли Исламская Республика стать новой сверхдержавой — наподобие России, США, Британии, Франции?.. Для ответа нужно понять, а что вообще отличает обычную страну от глобального лидера.

1. НАЛИЧИЕ СУВЕРЕНИТЕТА

Независимость — это не только внешние атрибуты в виде гимна, флага и армии под собственными знамёнами. Всё вышеперечисленное было у Украины или Афганистана при американской оккупации. Настоящий суверенитет — это возможность вести политику без оглядки на «мировых лидеров». И тут Иран — без шуток №1.

В 1979 году восставшие студенты свергли проамериканского шаха, провозгласили Исламскую Республику, стали строить свой «новый мир», чем-то похожий на наш коммунизм. В ответ США наложили на Тегеран все мыслимые санкции. Покупать нефть и продавать Ирану технологии по сути запрещено, страна отрезана от мировой финансовой системы, многомиллиардные зарубежные активы конфискованы. Вот только Россия под таким давлением живет чуть больше полугода, а Иран — уже больше 40 лет.

Теперь — риторический вопрос. В Германии столько же населения, сколько в Иране: около 83 миллионов. Многовековая культура, уникальная поэзия и философия, опыт военных побед (как и поражений). И, конечно, желание играть первую скрипку хотя бы на региональном уровне.

Но одна страна в угоду США абсурдно отказывается от российского газа, переходя на более дорогой и дефицитный американский. А вторая — одна из немногих, вопреки Вашингтону, поддерживает Россию в украинском кризисе. И у кого тут больше суверенитета?

В 1979 году восставшие студенты свергли проамериканского шаха, провозгласили Исламскую Республику, стали строить свой «новый мир» Фото: EAST NEWS

2. АВТАРКИЯ

Сие мудрёное слово означает способность страны произвести любой стратегически важный материал самостоятельно. Полной автаркией не могут похвастаться даже Евросоюз, Китай или Россия. Например, львиная доля мирового производства микрочипов, без которых не создашь высокотехнологичную электронику, находится у потенциального противника — проамериканского Тайваня.

И тут Тегеран многим даст фору. Новости за последний месяц:

«В России начнутся продажи автомобилей марки Iran Khodro — они не уступают китайским и дешевле западных».

«Магазины одежды, опустевшие после ухода иностранных брендов, заполнит иранский текстиль».

«Отечественные авиалинии будет использовать иранские запчасти для самолётов Boeing и Airbus, чьи производители ушли с нашего рынка».

Да, я сам бывал в Тегеране и лично видел: народ живёт небогато. Примерно как СССР по сравнению с Западом. Но за сорок лет жесточайших санкций страна волей-неволей импортозаместила всё, что можно.

Iran Khodro — они не уступают китайским и дешевле западных Фото: EAST NEWS

Благо, стартовые условия есть. Нефть — дешевле воды. Доступная рабочая сила (в консервативном Иране сохраняется естественный прирост населения, вместо гастарбайтеров на чёрных работах впахивают вчерашние крестьяне из бедных деревень). И жёсткая вертикаль власти, которая может концентрировать ресурсы на самом важном участке.

Кстати, откуда все эти машины и одежда? Iran Khodro — слегка перелицованный «Пежо». Потому что законы Республики позволяют показывать западному «авторскому праву» жирную персидскую дулю. Хочешь — шей одежду под логотипом итальянского бренда в десять раз дешевле оригинала. И никто не засудит.

3. АКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И СИЛЬНАЯ АРМИЯ

Слышали про «шиитскую дугу»? Таков главный геополитический проект Тегерана. Выстраивание «иранского мира» на основе религиозной общности шиитов — одного из течений в исламе. Его сторонники живут в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии…

И во всех перечисленных странах так или иначе действуют проиранские боевые группы. Мало кто знает, что, пока российские ВКС уничтожали террористов под Алеппо с воздуха, на земле часть тяжёлых боев взяли на себя отряды из Ирана. Разумеется, находившиеся там неофициально, как наши «отпускники» и «туристы» в ДНР.

А уж когда в начале 2020 года Иран в разгар очередного ближневосточного кризиса нанёс удар по американской базе в соседнем Ираке (да-да, Тегеран производит собственные ракеты) — его авторитет в арабском мире поднялся до небес.

Более того, Исламская Республика пытается разработать и ядерное оружие. Кто-то забеспокоится. Но у Северной Кореи таковое имеется уже лет пятнадцать — и ничего, апокалипсиса всё нет. Зато ещё один кирпич в воссоздание Персидской Империи — вот он…

Разумеется, для всех этих амбициозных проектов нужны деньги. И тут мы подходим к главному.

Исламская Республика пытается разработать и ядерное оружие Фото: EAST NEWS

4. ПРИБЫЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Долгое время Москва и Тегеран существовали словно в разных вселенных. Товарооборот — в сто раз меньше, чем между РФ и Китаем, взаимные контакты — минимальные.

Но теперь после западной экономической агрессии Россия разворачивается на восток, выходит на новые азиатские рынки. Прежде всего, в Индию, которая становится крупнейшим покупателем наших энергоносителей. А кратчайшая дорога между Москвой и Индостаном, как и во времена Каспийских походов Петра I, лежит через Иран.

Сейчас на самом высоком уровне рассматривается подключение Исламской Республики к грандиозному сухопутному коридору «Север-Юг»: от Мурманска и Петербурга до Персидского залива и Индийского океана. Нынешним летом по этому маршруту успешно прошли первые триста контейнеров. И, похоже, их будет всё больше — ведь Азия нуждается в бесперебойных поставках из России, от которых самоубийственно отказалась Европа.

Иран как узловая точка этого маршрута может хорошо подняться. А в чём-то даже и заменить западную продукцию на нашем рынке своей.

ИТОГО. ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Исламская Республика устала от «вечного боя» и вряд ли будет враждовать с Россией

Аббас Джума, политический обозреватель:

- Иран на сегодняшний день — это важный региональный игрок с большими амбициями и перспективами. Некоторые называют его «шиитской сверхдержавой».

И ведь правда, Иран запускает в космос спутники, поставляет России беспилотники для спецоперации и полностью себя обеспечивает. Это государство, сумевшее преодолеть десятки лет беспрецедентного санкционного давления и экономической изоляции. В итоге Исламская Республика вышла из этой битвы победителем.

Свидетельство тому — нынешние попытки США договориться с Тегераном и снять санкции: Иран нужен Западу на фоне глобального энергокризиса. А президент Франции Макрон просит Исламскую Республику стать посредником между Москвой и Киевом для урегулирования украинского кризиса. Что это, если не признание влиятельности на международной арене?

Разумеется, пока сложно сравнивать экономические, политические и военные возможности Ирана, допустим, с Китаем (который многие считают уже состоявшейся сверхдержавой). Впрочем, у Исламской Республики, на фоне перспектив избавиться от санкций или получить статус ядерной державы, есть неплохие шансы войти в клуб привилегированных государств.

И в этом статусе Иран не будет нашим врагом, ведь его лидерство станет обусловлено и гарантировано не агрессией, а напротив — сотрудничеством с другими державами, здоровой конкуренцией и многополярностью. Да и вообще, за почти 40 лет американских санкций Иран уже устал от постоянной вражды на внешней арене.