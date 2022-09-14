Каждый третий россиянин хочет уволиться этой осенью: легко ли сейчас найти новую работу

32% россиян планируют поменять работу в ближайшее время, и у них уже есть предложения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самое интересное даже не то, что 32% россиян планируют поменять работу в ближайшее время. А то, что у половины из них уже есть предложения! Это выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру», опросив 2050 взрослых россиян.

Причины, по которым люди ищут новую работу, вполне предсказуемы: это проблемы с зарплатой и сокращения или закрытие организации. По мнению большинства опрошенных, проще всего найти себе применение в сфере продаж, услуг или IT-отрасли. Однако специалисты считают, что торопиться со сменой рабочего места сейчас не стоит – не те времена.

- Результаты опроса довольно точно отражают текущее состояние рынка труда, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Весной и летом часто звучали излишне оптимистичные комментарии: все у нас, мол, хорошо, безработица, вопреки прогнозам, низкая. Да, так было, но рынок находился в ожидании, многие компании просто взяли тайм-аут. И вот прошло лето, но экономическая ситуация в стране не самая благоприятная.

Увольнять и официально сокращать людей работодатели, по словам эксперта, стараются в крайнем случае – чтобы не выплачивать выходные пособия и не иметь проблем с законодательством. Зато урезают премии и зарплаты. Именно поэтому 45% опрошенных и называют зарплату в качестве главной причины желания поменять работу.

- Что касается сферы, где сейчас работу найти проще, думаю, что опрошенные ошибаются, - продолжает профессор Сафонов. - Продажи сейчас в целом падают, торговля переживает не лучшие времена – средние чеки покупок уменьшились. Сфера услуг тоже переживает кризис – закрылись кинотеатры, меньше стало посетителей в кафе, ресторанах, фитнес-центрах. Да и айтишникам сейчас не так просто найти новую хорошую работу – компании начали массово экономить, новые проекты замораживаются. Многие работодатели делают ставку на опытный персонал, который может дать предсказуемый и гарантированный результат, экспериментов сейчас пытаются избегать. Если кого-то и ищут – то это специалисты, которые доказали свою эффективность.

Главный совет, который дает специалист: не спешите менять работу, делайте это только в том случае, если уже получили гарантии от нового работодателя.

- Да и то я посоветовал бы выяснить, насколько хорошо идут дела в компании, в которую вы хотите уйти, не было ли там увольнений в последнее время, - говорит Александр Сафонов. - А новую работу старайтесь искать в той сфере, где вы уже являетесь опытным специалистом. Можно, конечно, закончить курсы «Программирование за 3 месяца», но вряд ли это сделает вас конкурентоспособным на рынке труда в нынешних условиях.

Основные причины для смены работы

проблемы с зарплатой — 45%

сокращение позиций, закрытие организации — 16%

сложности в отношениях с руководством — 15%

переквалификация — 12%

другие причины — 12%

В каких сферах будет проще всего найти работу этой осенью

(по мнению участников опроса)

Продажи — 19%

Сфера услуг — 16%

ИТ — 14%

Рабочий персонал — 10%

Розничная торговля — 6%

Бухгалтерия, финансы, банки — 6%

Медицина и фармация — 5%

Опрос проводился с 5 по 13 сентября, в нём поучаствовали 2050 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.