Свитшот, комбез и тапочки: После наступления холодов москвичи начали наряжать своих питомцев в модные и теплые наряды

Короткошерстые питомцы нуждаются в утеплении с наступлением холодов. Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

Вообще-то Евгения Андриевская - дизайнер человеческой одежды. Но четыре года назад завела котенка-сфинкса Еву, и это решение изменило ее жизнь. Коты-сфинксы известны тем, что постоянно мерзнут - шерсти-то у них, извините за тавтологию, кот наплакал. Лысые! Когда отключили отопление, котенок категорически отказывался вылезать из-под одеяла и на хозяйку оттуда посматривал страдальчески и даже слегка обвинительно. Евгения вздохнула, взяла пушистые носки, и сделала из них кофточку для Евы. Умилилась, выложила в соцсети. Пост собрал множество лайков. Соорудила новую одежку - подписчиков прибавилось. Со временем одежды и фотографий у Евы становилось все больше, поэтому Евгения создала ей отдельную страничку, подписчики которой стали просить сшить такие же модельки для их питомцев. Причем не только для кошек.

Евгения со своей кошкой Евой. Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

КОГО НАРЯЖАЮТ

Сшить одежку можно на кого угодно - вопрос только в том, нужна ли они питомцу, - говорит дизайнер. Например, у овчарок и своя шерсть достаточно густая, зимой им не слишком холодно. А той-терьер в тех же погодных условиях замерзнет в считанные минуты. Поэтому основной поток клиентов - это короткошерстные породы собак и некоторых кошек, которые частенько гуляют со своими хозяевами.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

- В обычных магазинах сложно найти одежду на нестандартных животных: на очень маленьких или очень пухленьких. Недавно я шила дождевичок терьеру-«качку». Реально, выглядел так, будто только что из спортзала, - смеется Евгения Андриевская. - А под Новый год был особый заказ: новогодний комплект для двух собак и двух морских свинок. Довольная клиентка потом несколько кадров с домашней фотосессии прислала.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

КАК ШЬЮТ

Одежда шьется по меркам конкретного животного. Мерки могут снять и сами хозяева - если животное не подпускает к себе чужаков или если клиенты живут в другом городе. Сделать это несложно: у животных также есть подобие талии, обхваты лап, шея - все, как у людей. А если еще подробные инструкции и видео в помощь присылают, то не справиться сложно.

Одежду для собаки шить так же сложно, как для ребенка: ткани должны быть натуральные, антиаллергенные, швы - наружу. Некоторые животные боятся надевать что-то через голову, приходится придумывать безопасные крепления: пуговицу может вдохнуть или проглотить, липучки быстро приходят в негодность из-за налипшей шерсти, остаются «кнопки» да «молнии».

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

Долговечность таких нарядов зависит от многих факторов: ткани, характера животного (есть те, кто грызут одежду), предназначения (уличная зимняя одежда быстрее приходит в негодность) и даже… от цвета.

- Сфинксы, например, потеют воском, и если надеть на такую кошку светлую одежду, она быстро становится коричневой, - объясняет Андриевская.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мода мира животных отталкивается от «человеческой», поэтому в этом сезоне питомцев лучше одевать в яркое: красный, розовый, зеленый, плюс яркие принты, объемные свитера и шубки, жилетки и свитшоты.

- Для многих клиентов животные - как дети, поэтому мы «креативим» с ними вместе: у меня заказывали свитшот для кота в виде человека-паука, комбинезончик с капюшоном, в котором опушка была из меха рыси. А недавно спросили, можно ли шить шубу из норки… для чихуа-хуа, - рассказывает Евгения. - Сшить-то можно, но стоить она будет примерно 10 тысяч рублей.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

А ЧТО ЕЩЕ?

На заказ сегодня можно сшить все, что угодно. Превратить котика в тигра? Легко. Сшить ему мышь, как живую? Запросто. Шапку? А почему бы и нет?

- Выглядят панамки и шапки, конечно, потешно, но они объективно нужны, - заявляет дизайнер. - Например, если зимой нужно свозить животное к ветеринару: сфинксы запросто могут заморозить себе ушки, даже если их укутать, как младенца. То же самое - с короткошерстными породами собак. Купить шапку всяко дешевле, чем потом лечить питомца.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

Недавно Евгении поступил новый заказ: тапочки для кошки! Сейчас идет разработка первых моделей. Если эксперимент будет признан удачным, то появится новая коллекция - обуви для животных. Но это уже совсем другая история.

Фото предоставлено Евгенией Андриевской.

ЦЕНА ВОПРОСА (в руб.):

- галстук-бабочка - от 300,

- панамка - от 500,

- майка - от 500,

- свитшот - от 1000,

- платье - от 1000,

- комбинезон - от 1200,

- бодик - от 1200.