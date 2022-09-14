Королевы не станет в 96 лет: В стихах Нострадамуса обнаружили предсказание смерти Елизаветы II

Принц Чарльз, он же теперь английский король Карл III. Фото: REUTERS

Странное совпадение

«Елизавета II умрет в 2022 году в возрасте 96 лет, что на пять лет меньше срока жизни ее матери. Принц Чарльз будет коронован вместо нее и станет «королем островов».

Якобы именно так – в дословном переводе – 16 лет назад напророчил британский писатель Марио Ридинг. Вроде бы истолковал Нострадамуса - какие-то его стихи из числа дошедших до нашего времени. Стопроцентное попадание, небывалая точность. Такого никогда не было. Поэтому поначалу появились все основания подозревать, что предсказание писателя фейк. В самом деле, оно вдруг всплыло в соцсетях, а потом быстро распространилось по Интернету вскоре после смерти английской королевы. В СМИ - ни в электронных, ни в бумажных - прежде не появлялось. Будто бы было состряпано задним числом. Как и большинство «сбывшихся» предсказаний Нострадамуса.

Страница из книги Марио Ридинга 2006 года с пророчеством о смерти английской королевы, отречении Карла III и с предположением о том, что его место займет принц Генри.

Подозрительна и другая точность. А именно информация о том, что, взойдя на престол, принц Чарльз примет имя Карл III. При рождении-то он получил еще три имени: Филипп, Артур и Георг. Мог выбрать одно из них – например, как многие предполагали, стать Георгом VII — в честь отца Елизаветы II. Но Чарльз поступил вопреки прогнозам.

И всё же, на удивление, о том, что английская королева доживет до 96 лет, а королем станет Карл III, действительно написал Марио Ридинг в книге под названием «Нострадамус: Полные пророчества на будущее», которая была издана в 2006 году. Писатель каким-то загадочным образом определил год скорбного событии и понял, на что именно намекал средневековый пророк в своих двух катренах – знаменитых и загадочных четверостишьях.

Как он это сделал, уже не узнать – Марио Ридинг умер в 2017 году в возрасте 63 лет.

Страсти английского двора

Мишель де Нострадам, более известный, как Мишель Нострадамус - французский астролог, врач, фармацевт и алхимик - оставил после себя богатое эпистолярное наследие в виде множество странных, мягко говоря, стихов - так называемых катренов, сгруппированных в главы-центурии.

Как он сам пояснял в стихе «Послание к сыну Сезару»: «…Я составил путем долгих расчётов книги пророчеств 10 центурий, каждая книга содержит 100 астрономических катренов-предсказаний, которые я затем собрал воедино и зашифровал…».

Читать пророчества невозможно – полная галиматья. Зашифровал – так зашифровал. Рассказывают, правда, будто бы Нострадамус прорицал, наевшись галлюциногенного мускатного ореха и глядя в таз с чернильно-черной водой. То есть, изначально «нес» нечто несуразное.

Но многие, и Марио Ридинг в их числе, все-таки уверены, что в каждом стихе-катрене и в самом деле скрыто некое судьбоносное, предсказание. А то и несколько сразу. Пусть даже выраженные в туманной иносказательной форме. Значит, их автор не прохвост-графоман, а человеком, обладавший сверхъестественной способностью предвидеть грядущее. То есть, пророк. Отсюда и нескончаемые попытки «расшифровать» его стихи, и невероятное множество их толкований.

Вот те два четверостишья, в которых, по мнению Марио Ридинга, содержатся предсказания о будущем британской монархии. В вольном переводе с французского они звучат так:

«Не избежав развода,

Который позже признан будет недостойным,

Король насильно изгнан с островов,

На трон его воссядет неожиданный».

«Боги волнуются в гневе великом,

Над дамой свершится насилие,

Судьи тот случай желают расследовать,

Жертву погубит народная дикость».

Галиматья, как я и предупреждал. Но Марио Ридинг усмотрел в ней не только дату и сам факт ухода из жизни Елизаветы II, но и последующее отречение коронованного после неё Карла III, которое будет спровоцировано недовольством к нему большой части британского общества. Мол, оно припомнит Чарльзу развод с любимицей публики - принцессой Дианой, любовь-морковь, а потом и брак с Камиллой Паркер Боулз.

Новоявленный Карл III и его нынешняя супруга, ставшая королевой-консортом и получившая титул «Ее Величество», столкнутся с конституционным кризисом. Его спровоцирует Англиканская церковь при поддержке «простого народа» и прессы – они все вместе доконают парочку.

Уставший от постоянных нападок и далеко уже немолодой Карл III отречется от престола.

Не совсем ясно в пользу кого отречется новый король. В издании 2006 года Ридинг говорит о принце Гарри, которого, британцы и в самом деле меньше всего ожидают увидеть на троне. В более поздних версиях, в том числе в тех, которые сейчас можно найти в Интернете, писатель указывает на старшего сына, принца Уильяма.

Камилла Паркер Боулз: согласно пророчеству доведет мужа до отречения от трона. Фото: REUTERS

Проверка покажет

Марио Ридинг - весьма известный «расшифровщик» Нострадамуса. Изучив средневековый французский язык, он перевел все сохранившиеся стихи провидца. Нашел в них много сбывшихся пророчеств – задним числом, конечно, несколько раз дополняя и переиздавая первую книгу, выпущенную в 2006 году. Но проявил оригинальность, рискнув вместе с Нострадамусом пророчествовать о том, что еще не случилось. Облажался несколько раз. Например, предваряя издание своей книги в США, сначала предсказал, что президента Джорджа Буша-младшего убьют в 2007 году, а позднее, что Хиллари Клинтон победит на выборах в 2016 году.

Писатель-пророк угадал, что Великобритания покинет ЕС. Но сильно ошибся в сроках – обещал «исход» в 2060 году. А вот с английской королевой и Карлом III «писатель-пророк» почему-то, что называется, попал. И по сути, и по времени. Скорее всего, случайно. Такое тоже бывает. Проверка покажет - посмотрим, сбудется ли сопряженное предсказание об отречении.

Кстати, Ридинг намекал и на то, что новый король – то ли еще Карл III, то ли уже кто-то из его сыновей – потеряет власть над теми многочисленными странами, которыми правила Елизавета II. Он будет «королем островов» - останется монархом только Великобритании, а не Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Австралия и Новая Зеландия недавно уже выразили желание «отделиться».

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ

По Ридингу и Нострадамусу, в скором времени глобальной войны не будет – она ожидается лишь в 2070 году. И до конца света далеко – его пророки назначили на 7074 год.