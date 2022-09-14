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Наука14 сентября 2022 18:26

Королевы не станет в 96 лет: В стихах Нострадамуса обнаружили предсказание смерти Елизаветы II

Еще 16 лет назад Елизавету II загодя «отправил» на тот свет британский писатель Марио Ридинг
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Принц Чарльз, он же теперь английский король Карл III.

Принц Чарльз, он же теперь английский король Карл III.

Фото: REUTERS

Странное совпадение

«Елизавета II умрет в 2022 году в возрасте 96 лет, что на пять лет меньше срока жизни ее матери. Принц Чарльз будет коронован вместо нее и станет «королем островов».

Якобы именно так – в дословном переводе – 16 лет назад напророчил британский писатель Марио Ридинг. Вроде бы истолковал Нострадамуса - какие-то его стихи из числа дошедших до нашего времени. Стопроцентное попадание, небывалая точность. Такого никогда не было. Поэтому поначалу появились все основания подозревать, что предсказание писателя фейк. В самом деле, оно вдруг всплыло в соцсетях, а потом быстро распространилось по Интернету вскоре после смерти английской королевы. В СМИ - ни в электронных, ни в бумажных - прежде не появлялось. Будто бы было состряпано задним числом. Как и большинство «сбывшихся» предсказаний Нострадамуса.

Страница из книги Марио Ридинга 2006 года с пророчеством о смерти английской королевы, отречении Карла III и с предположением о том, что его место займет принц Генри.

Страница из книги Марио Ридинга 2006 года с пророчеством о смерти английской королевы, отречении Карла III и с предположением о том, что его место займет принц Генри.

Подозрительна и другая точность. А именно информация о том, что, взойдя на престол, принц Чарльз примет имя Карл III. При рождении-то он получил еще три имени: Филипп, Артур и Георг. Мог выбрать одно из них – например, как многие предполагали, стать Георгом VII — в честь отца Елизаветы II. Но Чарльз поступил вопреки прогнозам.

И всё же, на удивление, о том, что английская королева доживет до 96 лет, а королем станет Карл III, действительно написал Марио Ридинг в книге под названием «Нострадамус: Полные пророчества на будущее», которая была издана в 2006 году. Писатель каким-то загадочным образом определил год скорбного событии и понял, на что именно намекал средневековый пророк в своих двух катренах – знаменитых и загадочных четверостишьях.

Как он это сделал, уже не узнать – Марио Ридинг умер в 2017 году в возрасте 63 лет.

Страсти английского двора

Мишель де Нострадам, более известный, как Мишель Нострадамус - французский астролог, врач, фармацевт и алхимик - оставил после себя богатое эпистолярное наследие в виде множество странных, мягко говоря, стихов - так называемых катренов, сгруппированных в главы-центурии.

Как он сам пояснял в стихе «Послание к сыну Сезару»: «…Я составил путем долгих расчётов книги пророчеств 10 центурий, каждая книга содержит 100 астрономических катренов-предсказаний, которые я затем собрал воедино и зашифровал…».

Читать пророчества невозможно – полная галиматья. Зашифровал – так зашифровал. Рассказывают, правда, будто бы Нострадамус прорицал, наевшись галлюциногенного мускатного ореха и глядя в таз с чернильно-черной водой. То есть, изначально «нес» нечто несуразное.

Но многие, и Марио Ридинг в их числе, все-таки уверены, что в каждом стихе-катрене и в самом деле скрыто некое судьбоносное, предсказание. А то и несколько сразу. Пусть даже выраженные в туманной иносказательной форме. Значит, их автор не прохвост-графоман, а человеком, обладавший сверхъестественной способностью предвидеть грядущее. То есть, пророк. Отсюда и нескончаемые попытки «расшифровать» его стихи, и невероятное множество их толкований.

Вот те два четверостишья, в которых, по мнению Марио Ридинга, содержатся предсказания о будущем британской монархии. В вольном переводе с французского они звучат так:

«Не избежав развода,

Который позже признан будет недостойным,

Король насильно изгнан с островов,

На трон его воссядет неожиданный».

«Боги волнуются в гневе великом,

Над дамой свершится насилие,

Судьи тот случай желают расследовать,

Жертву погубит народная дикость».

Галиматья, как я и предупреждал. Но Марио Ридинг усмотрел в ней не только дату и сам факт ухода из жизни Елизаветы II, но и последующее отречение коронованного после неё Карла III, которое будет спровоцировано недовольством к нему большой части британского общества. Мол, оно припомнит Чарльзу развод с любимицей публики - принцессой Дианой, любовь-морковь, а потом и брак с Камиллой Паркер Боулз.

Новоявленный Карл III и его нынешняя супруга, ставшая королевой-консортом и получившая титул «Ее Величество», столкнутся с конституционным кризисом. Его спровоцирует Англиканская церковь при поддержке «простого народа» и прессы – они все вместе доконают парочку.

Уставший от постоянных нападок и далеко уже немолодой Карл III отречется от престола.

Не совсем ясно в пользу кого отречется новый король. В издании 2006 года Ридинг говорит о принце Гарри, которого, британцы и в самом деле меньше всего ожидают увидеть на троне. В более поздних версиях, в том числе в тех, которые сейчас можно найти в Интернете, писатель указывает на старшего сына, принца Уильяма.

Камилла Паркер Боулз: согласно пророчеству доведет мужа до отречения от трона.

Камилла Паркер Боулз: согласно пророчеству доведет мужа до отречения от трона.

Фото: REUTERS

Проверка покажет

Марио Ридинг - весьма известный «расшифровщик» Нострадамуса. Изучив средневековый французский язык, он перевел все сохранившиеся стихи провидца. Нашел в них много сбывшихся пророчеств – задним числом, конечно, несколько раз дополняя и переиздавая первую книгу, выпущенную в 2006 году. Но проявил оригинальность, рискнув вместе с Нострадамусом пророчествовать о том, что еще не случилось. Облажался несколько раз. Например, предваряя издание своей книги в США, сначала предсказал, что президента Джорджа Буша-младшего убьют в 2007 году, а позднее, что Хиллари Клинтон победит на выборах в 2016 году.

Писатель-пророк угадал, что Великобритания покинет ЕС. Но сильно ошибся в сроках – обещал «исход» в 2060 году. А вот с английской королевой и Карлом III «писатель-пророк» почему-то, что называется, попал. И по сути, и по времени. Скорее всего, случайно. Такое тоже бывает. Проверка покажет - посмотрим, сбудется ли сопряженное предсказание об отречении.

Кстати, Ридинг намекал и на то, что новый король – то ли еще Карл III, то ли уже кто-то из его сыновей – потеряет власть над теми многочисленными странами, которыми правила Елизавета II. Он будет «королем островов» - останется монархом только Великобритании, а не Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Австралия и Новая Зеландия недавно уже выразили желание «отделиться».

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ

По Ридингу и Нострадамусу, в скором времени глобальной войны не будет – она ожидается лишь в 2070 году. И до конца света далеко – его пророки назначили на 7074 год.

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