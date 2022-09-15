В Ленинградской области 4 млрд рублей вложили в импортозамещающее производство лекарств

В торжественной церемонии запуска новой линии принял участие губернатор Александр Дрозденко (в центре). Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области наладили выпуск импортозамещающих лекарственных средств. Компания «Северная звезда» инвестировала 4 миллиарда рублей в новую линию по выпуску жидких медицинских препаратов. Их производство 14 сентября открылось на заводе в Низино Ломоносовского района. Предприятие будет производить не менее 160 миллионов упаковок ампул, спреев и капель в год.

В торжественной церемонии запуска новой линии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что проект реализуется при поддержке Агентства экономического развития области.

- Это второй проект компании «Северная звезда», который за достаточно небольшой период реализуется при поддержке нашего Агентства экономического развития в рамках тех соглашений, которые мы подписывали на Петербургском международном экономическом форуме. Мне приятно было услышать слова о том, что регион не подводит «Северную звезду», а компания выполняет все взятые на себя обязательства по соглашению, - отметил Александр Дрозденко. - Четыре миллиарда рублей инвестиций вложено в современнейшее производство жидких лекарственных средств. Компания не останавливается на достигнутом - в планах строительство современного складского комплекса и создание еще 70 рабочих мест.

Новая линия разместилась в промышленном корпусе площадью 7200 квадратных метров. Расширяя производство, компания создала 200 новых рабочих мест. Завод будет выпускать готовые жидкие лекарственные препараты: инъекционные растворы, глазные капли и спреи. Мощности новой линии позволяют ежегодно изготавливать до 140 миллионов ампул с растворами, 13 миллионов упаковок глазных капель и 10 миллионов спреев.

Соглашение о создании производства жидких медпрепаратов было подписано на Петербургском международном форуме в 2019 году. В этом году на ПМЭФ-2022 компания «Северная звезда» заключила еще один договор с Ленинградской областью – о строительстве складского комплекса для временного хранения сырья и готовой продукции. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей.

«Северная звезда» - один из лидеров фармацевтического рынка России. Компания работает уже более 25 лет. За это время были построены два завода по выпуску готовых медицинских препаратов: в поселке Кузьмоловский Всеволожского района и поселке Низино Ломоносовского района. Компания выпускает более 70 наименований лекарственных средств, применяемых в кардиологии, неврологии, урологии, гастроэнтерологии, офтальмологии.