Глава Роспотребнадзора Анна Попова: Владимир Сунгоркин всегда стремился доносить до многомиллионной аудитории "Комсомольской правды" объективную и взвешенную информацию

Ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: Артем КИЛЬКИН

«От себя лично и от всего коллектива Роспотребнадзора, - говорится в телеграмме Анны Юрьевны Поповой, - выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина в связи с его кончиной.

Владимир Николаевич – настоящая легенда российской журналистики. Будучи страстным энтузиастом своего дела, он всегда стремился доносить до многомиллионной аудитории "Комсомольской правды" объективную и взвешенную информацию, на доступном языке говорить с людьми о самых сложных вещах.

Под его руководством «Комсомольская правда» трансформировалась в многопрофильный медиахолдинг, совмещающий все передовые коммуникационные площадки, стала еще более современной и актуальной.

Отдельно отмечу пристальное внимание Владимира Николаевича к темам, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. «Комсомольская правда» неоднократно становилась источником важнейших новостей об эпидемической ситуации в России и мире, содействовала информированию граждан о мерах профилактики различных заболева6ний, а значит – помогала защищать здоровье людей.

Смерть Владимира Николаевич – невосполнимая утрата для его родных, близких, коллектива "Комсомольской правды" и всего профессионального сообщества.

Память о Владимире Николаевиче, человеке ярком и неординарном, выдающемся журналисте и настоящем патриоте своего Отечества, навсегда останется с нами.

С уважением и скорбью.

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач Российской Федерации

А. Ю. Попова.»