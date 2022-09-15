Новым послом США в России станет «дипломированная антисоветчица»

Фото: am.usembassy.gov

Президент США Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла в России. Им станет Линн Трейси, которая до этого возглавляла диппредставительство в Армении.

Трейси можно назвать довольно интересным «персонажем», тем более, что дама всегда интересовалась Россией и государствами СНГ. За плечами будущего посла числится учеба в области «советских исследований» в Университете Джорджии и юридическая степень Университета Акрона. Сразу после окончания вуза Трейси поехала в Москву, где прожила с 1987 по 1990 год, окунувшись в Перестройку. «Этот опыт повлиял на выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!» - вспоминала позже посол.

Поступив на службу в Госдепартамент Трейси, тем не менее, не сразу вернулась в «холодную Москву», а сначала поколесила по более теплым местам. В 1995-1997 годах она работала в пакистанском Пешаваре, а потом уже переместилась поближе к нашим границам – в Бишкек, где оставалась до 2000 года. Проведя два года, проведенных в Вашингтоне в Управлении специального представителя Госдепартамента по СНГ, бойкая дама отправилась в Грузию, а оттуда в Кабул.

На Афганистан стал лишь промежуточной точкой для Трейси, которая все ближе «подбиралась» к Москве. В 2004-2006 годах будущий посол работала в Астане, а в 2010-2011 годах – в Ашхабаде. И вот, в 2014 году Трейси вернулась в Россию, причем сразу заместителем главы дипмиссии, проведя на своем посту 3 года. За это время она успела объездить всю страну, побывав во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Перми, Челябинске, Якутске и даже на Сахалине. Правда злые языки утверждают, что реальной целью поездки было изучение обстановки на местах с тем, чтобы более эффективно раскачивать стабильность нашей страны, но, тем не менее, свой срок дипломат отработала полностью, не нарвавшись на высылку.

После этого с 2019 года Трейси трудилась на должности американского посла в Армении. Говорят, что на то время ей выпала непростая задача – все-таки увести Ереван из-под влияния России, правда сделать этого не удалось. Посмотрим, как новый посол будет действовать в условиях обострения отношений Москвы с Вашингтоном.

Впрочем, еще не факт, что американские законодатели утвердят Трейси на должности посла. Иногда процесс прохождения кандидатуры может затянуться на многие месяцы, так что пока дипмиссию будет возглавлять временный поверенный.