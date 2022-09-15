Марку не забудьте наклеить: Глава Еврокомиссии предложила отправлять счета за дорогую электроэнергию в Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Ряд депутатов Европарламента подвергли острой критике руководство Евросоюза за рост цен на газ и электричество.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ не нашла ничего более оригинального и эффективного, как порекомендовать отправлять счета за свет и газ в российскую столицу.

Именно такое предложение фон дер Ляйен озвучила депутату Европарламента от Франции Манон Обри.

Обри заявила, что энергетический кризис страны Европы переживают по-разному – простым французам приходится выбирать – платить за свет или потратить деньги на продукты, а энергогиганты в это время получают сверхдоходы и делают это при попустительстве Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен не стала вникать в детали и парировала: «Причина роста цен на энергоносители кроется в действиях России. Так что счета, которые нам демонстрируют, действительно, невыносимые. И знаете что – отправьте эти счета в Москву!».

Заодно глава Еврокомиссии пожаловалась, что цены на газ «выросли более чем в 10 раз по сравнению с допандемийным периодом», а газохранилища Западной Европы заполнены на 84%, что недостаточно.

Вместе с «дельным» советом по отправке счетов в Россию, она все же призывала бороться с манипуляциями трейдеров и продолжила взывать к сознательности европейцев в отношении снижения энергопотребления.