Михаил Дегтярёв: Владимир Сунгоркин - наш, дальневосточник. И для нас его смерть - очень большая утрата

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин Фото: Иван МАКЕЕВ

… - С нами на прямой связи глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Михаил Владимирович, приветствуем вас, здравствуйте.

- Приветствую.

- Совсем недавно вы приезжали к нам в редакцию, встречались с Владимиром Николаевичем.

- Да, поверить не могу, что его больше с нами нет.

Я в августе был. Он излучал, как всегда, оптимизм, прекрасное настроение, интеллектуальная была беседа.

Конечно, тяжелая очень утрата для нашей журналистики.

Он создал целую школу, для многих примером был, авторитетом. Учителем. Поэтому приношу всему коллективу, родным и близким искренние соболезнования от всего правительства Хабаровского края, жителей нашего региона. Тем более, что он ведь наш, хабаровчанин, дальневосточник, и мы с ним как-то очень тепло общались эти годы.

Упокой, Господь, его душу.

- Михаил Владимирович, вы ведь еще в бытность депутатом Государственной Думы были чуть ли не одним из первых, кто посетил открывшуюся радиостанцию «Комсомольская правда», хотя многие отговаривали Владимира Сунгоркина и говорили – ну, газета это одно, а радио – это другое. А вы все равно, вы всегда приходили на эфир.

- Чистая правда.

Я восхищался вот этим новаторством Сунгоркина. Он в этом плане мне очень напоминает, напоминал уже – Жириновского, честно скажу. И то, что вот всегда что-то новенькое он придумывал, запускал, был пионером – это факт.

И это не только радио. Ну, а медиа в электронном виде информация, сайты, портал "Комсомольской правды" – сегодня это медиамашина мирового уровня, с десятками миллионов подписчиков, читателей, комментарии, лайки – там все это бурлит. И это тоже. Он пионер в этом. Поэтому, конечно, это потрясающего масштаба человек ушел. Очень жаль.

Я немножко еще хочу сказать про его поход. Потому что он нас косвенно так касается. Мы с ним договорились, что мы выпустим книгу для школьников Дальнего Востока про Владимира Клавдиевича Арсеньева, русского офицера-путешественника и писателя. И как раз, как я понял, он по этой теме-то и пошел в поход.

- Да.

- В Приморье. А мы как раз ему эту книжку хотели заказать и обязательно закажем, в память о нем. Писатель потому что такой известный, я бы даже сказал великий – ему 150 лет, Арсеньеву, и мы хотели бы книжку эту выпустить для учеников и для широких масс именно в "Комсомольской правде" .

Вот как он тоже, кстати, эта его новелла – книги про разведку, про Советский Союз, про Третий рейх, про нашу армию, про первопроходцев Дальнего Востока – я вот с удовольствием прочитал.

- Да, это одна из последних книг, которая была выпущена.

- Он мне ее как раз подарил в августе, когда мы виделись.

И вот этот формат, его же нет нигде, никто до этого не додумался. Документы, фотографии, очерки, воспоминания, карты географические – это же потрясающе, читается легко. Поэтому будем в память о нем теперь делать.

- Да. Михаил Владимирович, все договоренности, которые были, во-первых, они сохраняются, во-вторых, дело, начатое Владимиром Николаевичем, будем продолжать. Спасибо большое за теплые слова.