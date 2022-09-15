На протяжении целого века служба неустанно заботится о безопасности и благополучии россиян

Фото: здоровое-питание.рф

Значение этой государственной структуры сложно переоценить: ранее Госсанэпидслужба, а в нашей время Роспотребнадзор постоянно «на передовой» борьбы с самыми опасными вирусами и заболеваниями. Служба защищает жизнь и здоровье российских граждан, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, гарантирует защиту прав и иных законных интересов потребителей, ведет комплексную образовательно-просветительскую деятельность по вопросам здорового образа жизни и правильного питания.

«Вопросы профилактики опасных болезнеи и сохранения здоровья человека начали волновать тех, кто принимал решения и нес ответственность за страну, не одно столетие назад. И хотя официально история санитарно-эпидемиологическои службы России ведет отсчет с 1922 года, становление государственных структур, призванных решать непростые задачи, началось задолго до этого.

Предупреждение эпидемии чумы, холеры, тифа, оспы и других опасных болезнеи , установление санитарно-гигиенических норм – эти цели объединяли наших предшественников, заставляли их идти на большие жертвы ради общего дела, совершать настоящие трудовые подвиги.

Мир стремительно меняется. Вместе с ним меняются наши методы и подходы. Новых высот достигает наука. Все лучшее, что предлагает нам сегодняшнии день, мы стремимся использовать во благо людеи . Отвечая на вызовы современности, мы укрепляем санитарныи щит нашего Отечества, купируем риски, связанные с негативным влиянием внешнеи среды на здоровье людеи , отстаиваем права потребителеи , постоянно совершенствуем научно-методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение службы.

В конечном счете делаем все возможное для обеспечения благополучия человека, посвящая себя тому, чтобы каждыи мог прожить долгую, здоровую и полноценную жизнь», – отмечает руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова.

За 100 лет изменилась структура ведомства, его название, расширился список полномочий, но одно остается неизменным – Роспотребнадзор стоит на защите здоровья людей, работает для создания оптимальных условий жизни, учебы, работы, невзирая на глобальные мировые вызовы.

От всей души поздравляем Роспотребнадзор с юбилеем! Желаем новых высот и достижений, постоянного развития и научных открытий!

Справочно:

В начале 20-х годов прошлого века страна находилась в тяжелом положении. Население страдало от многочисленных и очень опасных болезней: оспа, холера, сыпной тиф, малярия, туберкулез и многие другие инфекции уносили жизни тысяч людей. Обстановка требовала немедленных и эффективных мер. 15 сентября 1922 года Советом народных депутатов был принят декрет «О санитарных органах республики». Эту дату считают днем образования санитарно-эпидемиологической службы России.

За 100 лет санитарно-эпидемиологическая служба прошла несколько этапов своего развития. Год от года росла материально-техническая база, создавался высококвалифицированный кадровый потенциал, оперативно и профессионально решались задачи обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия – страны в целом и каждого гражданина в отдельности.

В начале 1990-х открылась новая страница в истории санитарно-эпидемиологической службы. Верховным Советом РСФСР был принят Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Он внес принципиальные изменения в содержание государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В 2005 году служба реформировалась. Начался новый этап в ее деятельности. Появились новые функции по защите прав потребителей, добавились важные показатели эффективности. Но по-прежнему главная цель деятельности ведомства – санитарная и эпидемиологическая защита россиян.

Источник: https://здоровое-питание.рф/