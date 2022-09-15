Сергей Арамилев: «У России передовой опыт в сохранении тигра»

Об итогах Тигриного форума в открытой студии «Комсомолки» рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев Фото: Андрей МИНАЕВ

В стартовый день Восточного экономического форума состоялся II Международный форум по сохранению тигра, который проходит раз в 12 лет, в Год Тигра по Восточному календарю. Во Владивостоке собрались делегаты всех стран, где обитает этот красивый редкий зверь. В России живет самый крупный и северный подвид хищника – амурский. Экологи, представители власти и бизнеса, международных природоохранных организаций обменялись успешным опытом, обсудили поддержку мероприятий по восстановлению и сохранению тигра, системную работу по экологическому просвещению местного населения и многое другое.

Об итогах Тигриного форума в открытой студии «Комсомолки» рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

- Сергей, на Международном форуме по сохранению тигров озвучили результаты учета амурского тигра, который прошел минувшей зимой. Сколько же полосатых хищников сегодня обитает на Дальнем Востоке?

- На юге Дальнего Востока живут не менее 750 амурских тигров. Сейчас собранные данные обрабатываются, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы получить более точную цифру. Она важна для ученых, они всегда спорят – 755 или 763, а для государства важен порядок цифр. Так мы понимаем, что стратегия, принятая десять лет назад на первом форуме, была правильная.

- 750 – хорошая цифра. Можно говорить об уверенном росте популяции.

- Совершенно верно. 12 лет назад в дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сегодня почти в два раза больше. Это та цифра, которая нам позволяет говорить о снижении рисков близкородственного скрещивания.

- В своем вступительном слове президент России Владимир Путин сказал, что ужесточена ответственность за браконьерство и незаконный бизнес на тиграх. Как это сказалось на предотвращении браконьерства и торговле дериватами?

- Россия – лидер по выявлению и пресечению каналов контрабанды. Большая благодарность силовым структурам. Это ФСБ России, МВД России, Федеральная таможенная служба, в частности, Дальневосточная оперативная таможня, Погрануправление - все они проделали титаническую работу. Мы знаем, что преступность не имеет национальности. Это международное явление, в него вовлечены граждане разных стран. Выявлять становится сложно, но, тем не менее, за последние восемь лет наши силовые структуры при поддержке службы охотничьего надзора, нашей организации, благодаря изменениям в законодательстве смогли снизить количество незаконных отстрелов тигра с 50-70 до 10-15.

Это большой рывок. В России есть реальные сроки за браконьерство. Во многих странах декларируются большие наказания за браконьерство, но это заявления, а реальных поступков нет. У нас же есть граждане, которые отбывают наказание в местах заключения. Сейчас любой случай гибели тигра расследуется. Уже нет бытового браконьерства, когда человек убил хищника и хочет его продать. Остались только организованные преступные группы, глубоко законспирированные, которые занимаются не только животными, но и наркотиками, оружием. Наши силовики пресекают, расследуют такие случаи.

- На форум собрались представители всех стран, где обитают разные подвиды тигра. У России передовой опыт в сохранении популяции. Что вы хотите перенять у зарубежных коллег? Как они оценивают наш опыт?

- На форуме были представители 14 стран. Из-за разных правовых системы не весь опыт мы можем перенять у коллег, они – у нас. Начиная с того, что у них нет культуры охоты, нет охотничьих хозяйств. У нас же это все есть.

Тем не менее, есть вещи, которые для всех стран одинаковые. Это разрешение конфликтных ситуаций. Во всех странах человечество конфликтует с дикой природой, а значит и с тиграми. Поэтому сейчас ведутся разработки методик отпугивания. Мы достигли прогресса в отлове конфликтных тигров, перевоспитания их, выпуска обратно в дикую природу. Этим опытом мы со всеми делимся. Есть такой же положительный опыт у Индии. Общая задача в ближайшие 12 лет, используя современные достижения науки, придумать либо звук на уровне ультразвука, либо химическое вещество, которое бы гарантировало отпугивание животных от населенных пунктов и ферм, где содержатся домашние животные.

Вторая важная задача - борьба с болезнями. В ареале амурского тигра, к сожалению, не так давно была вспышка африканской чумы свиней, которая сильно снизила численность кабана, а это основная еда хищников. В странах Азии чумы пока нет, но никто не застрахован от этого вируса. Опыт России по предотвращению этого заболевания, борьбы с ним будет востребован. Третье – это цифровые технологии. Здесь лидеры Китай, Индия, но и Россия может похвастаться своими разработками. Сейчас широко применяются беспилотные летательные аппараты, со спутника происходит зондирование территорий, слежение за животными и браконьерами. Еще 12 лет назад тигров по миру охраняли дедовскими методами - человек с ружьем в поисках браконьера в лесу. А сейчас мы понимаем, где находятся браконьеры. Есть устройства, которые позволяет определять любой источник радиолокационного излучения, будь то рация, GPS, смарт-часы у человека. И мы можем предотвратить его незаконную деятельность.

- На форуме приняли новую редакцию стратегии по сохранению тигра. Какие ее основные задачи?

- Это очень важный документ, официально его называют декларацией, это общая стратегия для всех. Так как этот документ для 14 стран, он не учитывает некоторые национальные особенности, но он определяет основной принцип, что страны должны иметь международную площадку, где бы они обменивались данными. И на этой площадке мы должны сверять, все ли делается правильно, передавать свой опыт, помогать, в том числе искать финансовые механизмы помощи тем странам, у которых не так много средств на государственном уровне для решения общих задач. Важно, что эту декларацию согласовали все страны-участницы форума.

- В последнее воскресенье сентября во Владивостоке проходит большой праздник – День Тигра. Как он пройдет в этом году?

- День Тигра во Владивостоке отмечают с 2000 года и в этом году этот День Тигра особенный, мы, наконец, проводим его после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. Шествие и праздничные мероприятия запланированы на 25 сентября. Для Владивостока это народный праздник, никто не заставляет людей выходить, нет разнарядок, но горожане шьют себе и детям тигриные костюмы, разрисовывают лица и выходят на улицы – традиционно колонны собираются на Океанском проспекте и идут до Центральной площади. Это пестрое море людей – все яркие, счастливые. Настоящее карнавальное шествие. Наша задача - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы и, конечно, нашего амурского тигра. По количеству людей, принявших участие в этом празднике, мы понимаем, насколько эффективны меры по экопросвещению. Я благодарен всем, кто разделяет идеи этого праздника, считаю это нашим дальневосточным уникальным фестивалем. Не зря Владимир Владимирович Путин в 2019 году назвал его лучшим экологическим праздником в стране.