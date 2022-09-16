Карты «Мир» в Турции: принимают ли их в отелях и банках

Проблемы с российскими картами в Турции встречались и ранее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тревожные новости для тех, кто собирается в Турцию. Появилась информация, что в местных отелях отказываются принимать российские карты «Мир». Речь, в частности, идет о терминалах банка Vakif. К ним молва также приписывает банки Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank. Подобное поведение объясняют угрозой санкций со стороны США и призывами украинских властей ввести ограничения против финансовых организаций, сотрудничающих с Россией.

Справедливости ради отметим, что проблемы с российскими картами в Турции встречались и ранее. Особенно если речь идет о картах санкционных банков – это Сбер, Альфа-банк, ВТБ и т.д. Кроме того, об отказе приема карт «Мир» заявили две турецкие сети отелей. Но в целом паниковать пока рано. На туристических форумах свежих сообщений о проблемах с картой «Мир» в Турции нет. А в телеграм-канале Турдом пишут о точечных, но никак не массовых проблемах. Успокоили туристов и в пресс-службе платежной системы «Мир»:

- Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам.

В Ассоциации туроператоров подтвердили что отказы в приемах карт «Мир» в турецких отелях были по отношению к Сберу, который с марта находится под жесткими санкциями Запада. По информации системы «Мир», сегодня снять наличные и оплатить покупки можно в терминалах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank, Halkbank.

И все же опытные туристы рекомендуют брать с собой карты банков, не попавших под санкции – это, например, Росбанк или Тинькофф. Можно взять и наличку на тот случай, если карта перестанет работать — тогда в кошельке будет резервный вариант оплаты.

Однако не стоит исключать, что США могут обложить санкциями банки, принимающие карту «Мир». Ведущий аналитик Российского института стратегичеcких исследований Михаил Беляев объяснил, что американцы смогут воздействовать ограничениями только на те банки, которые финансово связаны с США, через которые идут большие долларовые потоки.

- Другого способа нет, - сказал эксперт. - Но в Турции есть также банки, не зависящие от США. И они вполне могут работать с системой «Мир», получая дополнительную выгоду от этого. Поэтому если американцы и введут санкции против банков, то ситуация не будет тупиковой. Так как найдется немало финорганизаций, которые смогут работать с нами, не опасаясь санкций США.