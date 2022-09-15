«И я сожалею»: Константин Богомолов отредактирует скандальный спектакль со священником Мефистофелем и голой женщиной в виде распятия

Константин Богомолов Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехчастный пятичасовой спектакль «Идеальный муж» Константин Богомолов представил в 2013 году. В крайне вольной интерпретации произведения Оскара Уайльда, замешанной с «Портретом Дориана Грея», почти нет сюжета — это передовая панк-мозаика из постмодернистских зарисовок и сатирических сценок: и про гламур, и про бизнес, и про чиновников, и про шоу-бизнес, и про рекламу майонеза, и про Нину Заречную с Треплевым, и про церковь, конечно. Атеист Богомолов почти в каждом спектакле («Карамазовы», «Лед» и проч.) не стесняется проходить по краю лезвия, касаясь довольно чувствительных для воцерковленных людей деталей — в этом его метод.

В «Идеальном муже» Церковь выведена в образе отца Артемия (Максим Матвеев), суетливого не служителя, но обслуживателя новых хозяев жизни. В определенный момент он перевоплощается в Мефистофеля, что предлагает сделку Дориану Грею (да, глагол «брежу» тоже часто звучит в постановках Константина Юрьевича). А еще убивает последнего русского интеллигента в исполнении любимой богомоловской актрисы Розы Хайруллиной и падает в ад под Окуджаву. А в одном эпизодов голая женщина, которую поднимали к потолку, изображала распятие.

МХАТ

В общем, все бы ничего, мало ли в наше время постмодернизма, но некоторые люди обеспокоились (спектакль после паузы вернул в репертуар новый худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский) вольным использованием православной айдентики — и в 2013 году написали об этом в СК РФ. В итоге, спустя 9 лет, Богомолов пересмотрел свой взгляд на градус художественного полета внутри постановки и чуть убавил пыл. Буквально решил отредактировать «Идеального мужа», купировав некоторые сцены.

— Из спектакля уйдут мгновения, связанные с символами веры, — пообещал в соцсетях режиссер. — С великими символами страдания и искупления. И я сожалею, что эти мгновения могли принести боль и переживания подлинно верующим людям. Не крикливым и агрессивным активистам, а людям, для которых вера есть личный выбор и личный путь… часто любящим современный театр и современную культуру.

При этом Константин Юрьевич подчеркнул, что «агрессивные выступления невежественных религиозных «активистов» его никогда не волновали, а все дело во внутренней переоценке ценностей художника — нынешний вид постановки якобы не совпадает с настоящим мироощущением режиссера. И только поэтому он пошел на компромисс.