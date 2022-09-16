К нам идет новый вирус гриппа: медики прогнозируют тяжелое течение болезни

У нас сезон гриппа может начаться намного раньше чем обычно. Не декабре, а уже в октябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грипп, который из-за локдаунов и масочного режима два прежних года вел себя мирно, в этом году разбушевался. Как мы уже писали, в Австралии, где эпидсезон по гриппу начинается на полгода раньше, уровень заболеваемости в этом году очень высокий. Кроме самого гриппа, «гуляет» еще и много гриппоподобных вирусов. Тяжело болеют дети-школьники и пожилые люди.

Мало того, у нас сезон гриппа может начаться тоже намного раньше, как у австралийцев: обычно у них он начинается летом, но в этом году нагрянул весной. Поэтому и у нас грипп ждут не декабре, а уже в октябре. И привиться всем рекомендуют настоятельно как можно скорее.

Эксперты Роспотребнадзора напоминают: прививаться нужно за 3-4 недели до начала подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться необходимый иммунитет.

ИДУТ ОПАСНЫЕ НОВЫЕ ШТАММЫ

Как сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора, эпидемию могут спровоцировать новые штаммы вирусов гриппа подтипа А/Н3N и В, с которыми мы еще не сталкивались. Значит, наш иммунитет с ними не знаком и как на них отреагирует — предположить сложно. А еще с новыми штаммами будет циркулировать уже известный нам, но от этого не менее опасный А/H1N1 - «свинной» грипп. Именно он десять лет назад вызывал очень тяжелые пневмонии с летальными исходами.

И не забывай, что никуда не денется коронавирус, а заразиться сразу двумя вирусами можно легко.

- Совместная циркуляция гриппа и коронавируса приводит к одновременным заражениям обеими инфекциями, - объясняет завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико. - Это данные ученых многих стран. Двойное заражение опасно: клиническая картина гораздо тяжелее. Растет необходимость в госпитализациях, использовании ИВЛ, увеличивается летальность...

Поэтому так важно привиться от гриппа, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и возможных осложнений. Ведь грипп дает не менее серьезные осложнения на сердце и легкие, чем коронавирус.

«Все российские вакцины от гриппа эффективны и безопасны, - поясняют в Роспотребнадзоре. - Каждый год их состав пересматривается в соответствии с рекомендациями ВОЗ на грядущий эпидсезон».

А НУЖНА ЛИ ПРИВИВКА ОТ КОВИДА, ЕСЛИ ПРИВИЛСЯ ОТ ГРИППА?

Да, нужна! - в голос отвечают все опрошенные эксперты.

«Есть данные, что вакцинация против гриппа помогает и от ОРВИ, и даже от COVID-19. Но то вовсе не означает, что она защищает от заражения, - объясняет Николай Брико. - Гриппозная вакцина активизирует клеточный иммунитет, поэтому привитые от гриппа заболевают ОРВИ на 40-50% реже. Кроме того, вакцинация уменьшает отсроченную смертность - от инфарктов и инсультов».

Но тем не менее вакицнироваться от коронавируса тоже нужно.

Важно! Если вы недавно привились от коронавируса, то прививку от гриппа лучше сделать в течение месяца. Так выработается полноценный иммунитет. Но если еще не успели ни от чего привиться, то то можно и даже нужно сделать обе прививки одновременно: тогда уколы делают в разные плечи.

Кому прививка необходима в первую очередь

* Если вы уже переносили тяжелый грипп и страдали от его последствий.

* Если есть лишний вес и/или хронические заболевания.

* Детям и студентам.

* Беременным (вирус может вызвать серьезные осложнения у плода).

* Всем, кто работает с людьми (медики, врачи, водители общественного транспорта и т. д.).

* Людям старше 60 лет.