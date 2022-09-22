Японский секрет поддержания холестерина в норме

Интересный факт! Среди веганов, которые абсолютно не употребляют в пищу животных жиров, риск развития атеросклероза значительно выше. Фото: Shutterstock

Развеиваем самый популярный миф о холестерине

Возможно, мы вас сейчас удивим, но холестерин нам необходим! Особенно важен для организма холестерин высокой плотности (ЛПВП) ведь он участвует в производстве ряда гормонов: эстрогена и тестостерона, необходим для поддержания мышечного тонуса, иммунитета и выработки инсулина, играет важную роль в образовании желчных кислот, которые участвуют в процессе пищеварения.

Японская диета здоровых сосудов

Традиционная японская кухня богата жирами, которые содержатся в рыбе и морепродуктах. Однако, именно высокое содержание полезных жиров положительно воздействует на уровень липидов, снижает уровень триглицеридов, уровень общего холестерина, повышая уровень липопротеидов высокой плотности.

Каждый житель Японии в год потребляет около 60 кг рыбы [1]. В России этот показатель – от 15 до 19 кг при рекомендованной норме Минздрава – 22 кг [2]. Фото: Shutterstock

Инновационный способ снижения холестерина – специальный пробиотик

Еще один японский лайфхак для снижения холестерина – дополнительный прием специальных пробиотиков. Совсем недавно испанскими учеными, совместно с японской компанией Kaneka была выведена уникальная комбинация штаммов пробиотических организмов из рода Lactobacillus plantarum. Эти штаммы направлены специально для борьбы с лишним холестерином.

Пробиотик для снижения холестерина работает многопланово:

• выводит холестерин из кишечника

• снижает уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

• уменьшает количество липидов и триглицеридов в крови (виновников атеросклероза)

• может снижать уровень холестерина как самостоятельно, так и совместно со статинами, что минимизирует риск побочных эффектов.

Мальтифлора Холестерол – первый в России специальный пробиотик для снижения холестерина с доказанной эффективностью!

Уникальную комбинацию таких пробиотических штаммов бактерий в России выпустила компания «Эвалар», под названием Мультифлора Холестерол, совместно с испанской компанией AB-Biotics под контролем японской компании Kaneka.

Кому подходит Мультифлора Холестерол?

• тем, у кого только обнаружился повышенный холестерин

• дополнительно к приему статинов, чтобы не повышать их дозировку

Регулярный прием пробиотика Мультифлора Холестерол:

• способствует снижению уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности («плохого холестерина»)

• для тех, кто уже принимает статины позволяет снизить их дозировку

Мультифлора Холестерол не имеет побочных эффектов [3], и ее удобно принимать – всего 1 капсула в день.

Приобрести качественный сертифицированный препарат «Мультифлора Холестерол» можно в аптеках вашего города, а также можно заказать на АПТЕКА.РУ с доставкой в ближайшую аптеку или на официальном маркетплейсе Эвалар ФИТОМАРКЕТ.РУ

1 В Японии самые высокие показатели потребления рыбы на душу населения / Новости ООН – Электронный ресурс.

2 П. Кирова Индекс курицы. Почему в России не едят рыбу / Forbes – Электронный ресурс.

3 За исключением индивидуальной непереносимости.

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