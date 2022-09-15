«Зачем тут? Вроде мое!»: Как Владимир Сунгоркин пришел на работу в «Комсомолку»

Александр Сабов в 1974 году принял в рабочий отдел на практику в «Комсомольскую правду» Владимира Сунгоркина

Если бы это могло повториться…

Если бы снова, как сорок шесть лет назад, Володя Сунгоркин вошел в отдел рабочей молодежи, где я, все еще заведующий, продолжал сидеть на стуле с тремя ножками (одна уже подломилась), я задал бы ему все тот же вопрос:

- Володя, а зачем ты идешь в журналистику?

У него был слегка раскосый взгляд, а тут, смотрю, насторожился и уже чуть ли не косится на меня, наверно, думает, что я решил его отговорить.

- Ну, как зачем… вроде моё…

- Да я не про «твоё-моё», я вообще про эту профессию. Знаешь, она какая?

- Ну, вроде немного знаю… А какая?

- Да каторга! Ка-тор-га! Ты напишешь, тебя прочли и назавтра забыли. Опять пишешь, опять прочли и забыли. Чуть поспал, опять пиши, потому что газета, это как прорва ненасытная.

- Так и хорошо, что ненасытная, значит, очень нужная! - сказал мне этот новичок из Сибири, а я только теперь, задним числом, соображаю, что это уже был ответ главного редактора «Комсомольской правды», хотя в кабинете с соответствующей табличкой до него посидят еще пять человек. В этой газете наш рабочий отдел был чем-то вроде рассадника, что ни стажер, то в перспективе главный редактор. Конечно, были и исключения. Один столкнулся с 82-м автобусом, и у автобуса пришлось заменить лобовое стекло, другой, как только я садился переписывать его текст, клал мне на стол яблоко («Саша, съешь яблочко»), но однажды поехал туристом в Америку и, на наше счастье, там и остался, теперь в этой стране кто-то другой угощается его яблочками. Но это были исключения, а они, как известно, только подтверждают правило, которое Владимир Сунгоркин блестяще утвердил вслед за Владиславом Фрониным.

14 сентября не стало главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Став москвичом, Володя все равно сохранил свою сибирскую душу в полной неприкосновенности, как во времена своей корреспондентской работы на стройке по имени БАМ. Это еще раз подтвердила и его последняя поездка, последняя задумка, которая, увы, осталась не исполненной – написать книгу о своем земляке Владимире Арсеньеве, без которого, возможно, мы все еще открывали бы Дальний Восток. И вот о чем, опять-таки задним числом, я абсолютно серьезно думаю: а ведь Володя Сунгоркин явно предугадал тот самый «поворот на восток», который сегодня становится приоритетом нашей национальной политики. Уж он-то, как никто другой, понимал, что Шелковый путь далеко не такой шелковый, чтобы осуществиться по одному взмаху волшебной палочки, что это потребует труда всей страны, как если бы всем 145 миллионам граждан России вдруг довелось стать пассажирами БАМа. И в исполнение этой задачи внес, как главред и медиаменеджер «Комсомолки», поистине непосильный вклад. Достаточно сказать, что одних региональных дочек у газеты теперь больше шестидесяти и что благодаря своей радиостанции и интернет-изданию ее слышат и читают если не во всем мире, то уж в полмире точно. По масштабу – это еще не до небес, но уже близко к ним.

Никогда не думал, Володя, что мне придется писать эти горькие строки. Увы, в жизни ничто не может повториться, даже следующая ножка под стулом ломается совсем по-другому, чем предыдущая. Ничего не поделаешь – прощай.

Прощай, но не уходи, нас все еще ждут дела, и тебя, и нас. Когда мы присоединимся к тебе, мы и там разведем небесную журналистику. Это только уходить можно порознь – не уходить можно только вместе.