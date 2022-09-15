Авито открывает офис в Казани и создает новые рабочие места

Наем сотрудников продолжится 16 и 17 сентября в новом офисе в формате One Day Offer: в рамках одного дня соискатель, успешно пройдя собеседование, может получить предложение о работе.

Офис Авито в Казани, третий в стране после Москвы и Санкт-Петербурга, расположился в бизнес-центре «Кремлевская плаза» на Московской улице в самом центре города. Авито занял почти весь третий этаж бизнес-центра площадью в 1400 кв. м.

Задачей сотрудников нового подразделения Центра клиентского сервиса будет обслуживание пользователей Авито из разных уголков России по трем каналам связи: телефону, электронной почте и в чате на платформе. Формат работы специалистов гибридный, подразумевает сочетание нахождения в офисе и в удаленном режиме, что позволяет расширить кадровый потенциал Центра до 600 рабочих мест. Кроме того, такой гибридный формат позволяет IT-специалистам работать из любой точки страны.

Ольга Ким, директор по персоналу Авито:

«Столица Татарстана выбрана для открытия офиса и создания 220 новых рабочих мест по совокупности факторов. Среди них — привлекательность с точки зрения логистики, кадров и рынка недвижимости, высокий туристический потенциал и уровень жизни в городе. По всем этим качествам Казань уверенно опередила другие города. Следующий офис мы планируем открыть в Самаре. Мы взяли курс на расширение центра клиентского сервиса в регионах, так как нашим главным ориентиром всегда был и остается клиент. Мы делаем все, чтобы обеспечить ему самое лучшее живое обслуживание и поддержку».

В церемонии открытия офиса приняли участие Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей – помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова, заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, управляющий директор Авито Артем Кумпель, директор по персоналу Авито Ольга Ким, руководитель Центра клиентского сервиса в Казани Сергей Данилицкий.

Фарид Абдулганиев, помощник Президента РТ.

«Для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса, самозанятых и физлиц сервис Авито очень востребован. Только в Татарстане сейчас количество зарегистрированных на Авито продавцов превышает 609 тысяч. В том числе здесь свои товары продают почти 110 тысяч представителей малого и среднего бизнеса - это почти каждый пятый, работающий в сфере МСП в Татарстане.

Развитию интернет-торговли в Татарстане уделяется огромное внимание. Президент РТ Рустам Минниханов поставил перед нами задачу по обеспечению массового выхода татарстанских предпринимателей на этот рынок, чтобы они могли реализовывать свои товары по всей России. И одновременно, чтобы благами интернет-торговли могли воспользоваться все жители республики, имея доступ к тем товарам, которые они пожелают. Для решения этой задачи была проведена системная работа по развитию логистической инфраструктуры, привлечению в республику всех ведущих игроков рынка электронной торговли и транспортных услуг, увеличению количества пунктов выдачи и приема заказов, а также созданию условий для снижения стоимости доставки.

Кроме этого был создан Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко», основным направлением деятельности которого является консультирование и обучение предпринимателей по выходу на маркетплейсы. Платформа Авито активно участвует в созданном при ЦЭТ Экспертном совете, в который входят представители крупнейших компаний отрасли eCom, логистики и грузоперевозок. Мы готовы и дальше расширять сотрудничество с платформой Авито.

Артем Кумпель, управляющий директор Авито:

«Каждый день на Авито приходят более 22 млн человек со всей России с кардинально разными запросами: от покупки смартфона и выбора репетитора до поиска квартиры и сотрудников. Наши возможности как крупнейшей платформы для коммерции позволяют успешно закрыть потребности каждого человека. Мы создали прочный фундамент, который позволяет бизнес-клиентам использовать платформу как эффективный инструмент для развития в масштабах всей страны. Открывая офис в Казани мы надеемся стать ближе к нашим клиентам во всех смыслах. Сокращение расстояний позволит скрупулезно вникать в каждую ситуацию, повышая качество взаимодействия с нашими пользователями. Мы благодарим правительство Татарстана и города Казани за открытость, бесценную поддержку и за создание благоприятных условия для развития бизнеса в регионе».

Всего в Татарстане размещено 5,86 млн объявлений* от частных продавцов и предпринимателей, а также интернет-магазинов. Лидируют объявления об автомобилях, товарах и работе (резюме и вакансии).

По итогам августа 2022 года количество частных продавцов и предпринимателей из Республики Татарстан превысило 609 000, что на 26% больше, чем по итогам августа 2021 года. 18% размещенных объявлений — от представителей малого и среднего бизнеса, 81,7% — от частных продавцов.

Дизайн и оформление офиса

Пространство в планировке open space, ресепшн, переговорные комнаты, закрытые капсулы для созвонов, кухня, места для отдыха, гардеробные комнаты — ждут новых сотрудников. Автором дизайна проекта стало архитектурное бюро ABD architects. Для оформления выбрана синергия современного искусства, колорита Республики Татарстан, технологий и корпоративных ценностей компании, которую отразили через пиксельный арт, созданный искусственным интеллектом. В художественной росписи, выполненной художниками Stenopis, на стенах офиса нашли отражение казанская архитектура, национальные орнаменты и символы.

Эффектными решениями в интерьере стали открытые потолки, стеклянные перегородки, позволяющие свету свободно проникать во все зоны офиса. Осенью планируется роспись стен в коллаборации с художниками и озеленение пространства, как это сделано в столичных офисах. Цветовую гамму решили сохранить в одновременно ярких и приглушенных цветах бренда Авито: зеленом, красном, синем и фиолетовом.

Штаб-квартира Авито располагается в Москве, а в Санкт-Петербурге находится Центр клиентского сервиса. В столице компания занимает шесть этажей общей площадью около 16 000 кв. м на Лесной улице в бизнес-центре «Белые сады» с панорамными окнами практически из любого рабочего места и собственными террасами. В Северной столице офис общей площадью 7000 кв. м расположен в деловом центре «Санкт-Петербург Плаза» на Малой Охте. Офисы Авито (в Москве и Санкт-Петербурге) неоднократно становились победителями престижной премии Best Office Awards в различных номинациях: «Комфорт и эргономика», «Гибкий офис».

* Согласно данным Авито на 1 сентября 2022 года.